Franco Mastantuono, 19 años: "Dejar mi casa pronto me hizo madurar antes, trato de afrontar las cosas según mis vivencias"

La meteórica carrera de Franco Mastantuono en la élite del fútbol mundial sigue quemando etapas a una velocidad inusual. El joven jugador del Real Madrid arrastra desde sus inicios una mentalidad muy madura a pesar de tener 19 años.

El futbolista nacido en Azul siempre ha dejado claro que su templanza en el terreno de juego no es una casualidad, sino el resultado directo de los grandes sacrificios personales realizados durante su infancia.

El 14 de julio de 2025, un mes antes de cumplir los 18 años y concretar su posterior presentación oficial con el Real Madrid, el extremo rompió el silencio en una entrevista exclusiva para la señal de televisión argentina TyC Sports.

Ante las preguntas del periodista sobre cómo gestionaba la presión mediática y deportiva a tan corta edad, el jugador reconoció: "Dejar mi casa pronto me hizo madurar antes, trato de afrontar las cosas según mis vivencias".

Explicó además que "la verdad que no me siento una persona de 17 años. Sé que los tengo, sé que es verdad, pero no lo siento así", argumentando que le había tocado vivir solo desde muy chico, pasando por cosas que un joven de su edad seguramente no experimentó.

Franco Mastantuono, con River Plate REUTERS

La mudanza desde su ciudad natal para instalarse en la pensión juvenil de River Plate aceleró un proceso de independencia emocional que terminó forjando su carácter competitivo.

En aquella misma conversación con TyC Sports, el futbolista argumentó que escudarse en la juventud para justificar un desarrollo lento habría sido un grave error para sus aspiraciones. Sobre este tema, Mastantuono afirmó que "querer ir de a poco porque tengo una corta edad sería muy conformista de mi parte, y eso no soy".

Añadió que él prefiere ir a por lo que se le pone enfrente, asegurando que "trato de no pensar en los años que tengo. Voy viviendo lo que me va pasando y trato de afrontarlo de la manera más madura y prolija posible".

Esta mentalidad fue la que le permitió asimilar el salto al Santiago Bernabéu y la que hoy justifica el gran valor que los entrenadores de la élite europea ven en su figura. Aquellas declaraciones de julio de 2025 se convirtieron en la declaración de principios de un jugador que se niega a ser encasillado por su fecha de nacimiento