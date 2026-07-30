Antonio Hernández, padre de Rodri: "Mi hijo de pequeño era muy tenaz. Se obligaba a ser el mejor en todo"

Rodri Hernández se ha consolidado como uno de los mejores futbolistas del mundo. Después de conquistar el Mundial y convertirse en una pieza fundamental para la selección española y el Manchester City, el centrocampista sigue siendo un referente dentro y fuera del terreno de juego.

Detrás de ese éxito hay años de esfuerzo, disciplina y una mentalidad que, según su padre, ya estaba presente desde la infancia. Antonio Hernández, de 54 años, ha desvelado cómo era el internacional español cuando apenas era un niño y qué cualidad le llevó a alcanzar la élite.

El padre del futbolista recordó que Rodri siempre fue extremadamente exigente consigo mismo. "Mi hijo de pequeño era muy tenaz, tenía que sacar sobresaliente siempre. Se obligaba a ser el mejor en todo", explicó durante un acto celebrado en Madrid, donde recogió un reconocimiento en nombre del jugador.

Antonio Hernández aseguró que esa autoexigencia nunca estuvo motivada por la presión de su familia, sino por el propio carácter del centrocampista. Según explicó, Rodri buscaba continuamente superarse y solo se sentía satisfecho cuando daba su mejor versión, tanto en los estudios como en el deporte.

El padre del Balón de Oro también destacó la importancia del entorno familiar en la evolución del futbolista. Aunque considera que la personalidad de Rodri ha sido determinante, reconoce que la familia ha tratado de ofrecerle siempre la estabilidad necesaria para que pudiera desarrollarse con normalidad.

Durante la conversación, Antonio Hernández recordó además el complicado proceso que vivió su hijo tras la grave lesión de rodilla que sufrió en 2024. Admitió que fue un periodo difícil tanto a nivel físico como mental, aunque aseguró que el internacional español nunca perdió la determinación por volver a competir al máximo nivel.

"Ahora mismo está como una moto", afirmó sobre el estado físico del centrocampista, dejando claro que la recuperación ha sido muy positiva y que afronta con ilusión los próximos retos deportivos. La familia, explicó, ha sido un apoyo constante durante todo ese proceso.

Las palabras de Antonio Hernández permiten conocer una faceta más personal de Rodri. Más allá de los títulos y los reconocimientos individuales, el padre del futbolista atribuye gran parte de su éxito a una mentalidad competitiva que le acompañó desde la infancia y que, con el paso de los años, terminó convirtiéndolo en uno de los mejores jugadores del planeta.