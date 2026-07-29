La FIFA abre un procedimiento contra Molina, Paredes, Almada, Ayala y Gavi por la tangana de la final del Mundial

La Comisión Disciplinaria de la FIFA inició un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), contra los jugadores Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada, el miembro del cuerpo técnico Roberto Fabián Ayala, y el jugador español Gavi, tras la tangana que se desató al término de la final del Mundial.

Cuando el colegiado señaló el final y España se convirtió en campeona del mundo por segunda vez, un puñetazo de Nahuel Molina directo al estómago de Rodri desató una montonera que empañó la finalización del choque.

Ahora, la FIFA ha decidido tomar cartas en el asunto e investigará con lupa los hechos sucedidos. Eso sí, Gavi, que se vio involucrado en aquella tangana, también forma parte de los señalados por el máximo organismo internacional.

En el caso de la AFA, la Comisión Disciplinaria de la FIFA investiga posibles incumplimientos del artículo 13, como "servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva", del artículo 14, por "conducta inadecuada", del artículo 15, por "discriminación y agresiones racistas", y del artículo 17, en lo referido al orden y seguridad de los partidos.

En el caso de este artículo 17 la FIFA alude a "cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina".

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