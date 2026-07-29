Ferran Torres, 26 años: "Entreno con el estómago vacío y eso me da más energía, no tengo hambre"

Ferran Torres ha entrado por la puerta grande en el Olimpo del fútbol. Su inolvidable gol en el minuto 106 de la prórroga ante Argentina en la gran final no solo coronó a la selección española como campeona del mundo por segunda vez en su historia, sino que consagró la inquebrantable fe y preparación de un futbolista que cuida cada milímetro de su rendimiento.

Más allá de la mentalidad de "Tiburón" y del trabajo psicológico que tanto le ha ayudado a superar las adversidades durante su carrera, el atacante del Fútbol Club Barcelona apoya su extraordinario momento de forma en una estricta disciplina física y nutricional fuera de los terrenos de juego.

Hace un tiempo pasó por El Hormiguero, y el héroe de la Selección abrió las puertas de su día a día para explicar uno de los pilares invisibles de su éxito: el ayuno intermitente. A diferencia de las dietas tradicionales que suelen prescribirse a los deportistas de élite, centradas en copiosos desayunos y constantes ingestas de carbohidratos antes del ejercicio, Ferran prefiere alargar al máximo las horas de reposo digestivo.

Para mantener su cuerpo en un estado óptimo de ligereza y explosividad física, su ventana de alimentación es sumamente rigurosa y se concentra únicamente en la segunda mitad del día. "Yo suelo cenar sobre las siete y media u ocho y ya nada hasta el día siguiente a las dos", explicó con total naturalidad ante Pablo Motos.

Someterse a sesiones de entrenamiento de máxima intensidad en la Ciudad Deportiva sin haber ingerido alimento durante más de dieciséis horas puede parecer un reto extremo, pero para el atacante valenciano es justamente el motor que potencia su rendimiento sobre el césped.

Lejos de sentir debilidad o fatiga, el delantero asegura que esta práctica ha revolucionado por completo su metabolismo y su vitalidad diaria: "Entrenar con el estómago vacío me da más energía. Con el estómago vacío, me siento con más energía. No tengo hambre. No tengo la necesidad".

Los resultados físicos y futbolísticos de este hábito son tan evidentes que su influencia ha traspasado la esfera personal para contagiar al vestuario azulgrana y al de la selección española. Uno de los mayores aliados de Ferran dentro y fuera del campo, el centrocampista canario Pedri González, también se ha sumado a esta estricta disciplina nutricional tras comprobar de primera mano los beneficios que experimentaba su compañero.

El proceso de adaptación no fue sencillo al principio para el mediocampista, pero la insistencia de Torres terminó dando sus frutos. "A Pedri le costó, pero ahora me lo agradece y se siente con más energía", reveló el delantero entre risas durante el programa.

La combinación de resiliencia mental, descanso y estas milimétricas rutinas de ayuno han sido el combustible perfecto para Ferran Torres. Aquel jugador que prometía confiar en sí mismo ante cualquier obstáculo ha demostrado que el éxito en la élite mundial no es fruto de la casualidad, sino del trabajo silencioso y constante que hoy lo mantiene en lo más alto tras hacer vibrar a todo un país en la final del Mundial.