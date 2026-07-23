La encrucijada de Italia en su interés por Guardiola: un salario de 20 millones de euros y la división por ser extranjero

El futuro de Pep Guardiola es toda una incógnita. Primero sonó para Países Bajos, aunque ni siquiera fue una opción real a pesar de las llamadas de auxilio de leyendas como Ronald de Boer y Ruud Gullit; y después ha protagonizado las portadas de las principales cabeceras deportivas en Italia.

Giovanni Malagò, presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ha reconocido esta semana que ha hablado con Guardiola y que estarían dispuestos a hacer una excepción presupuestaria. No obstante, no garantizó que la operación llegase a buen puerto.

El de Santpedor se reunió el pasado fin de semana con Paolo Maldini, director técnico de la FIGC, y con Leonardo, su asesor. Ambos le trasladaron el proyecto y le ofrecieron la posibilidad de cambiar la filosofía del fútbol italiano, empezando por las categorías inferiores.

Una propuesta que, a priori, atraería a un hombre de fútbol como es Guardiola, aunque el reloj sigue corriendo. En septiembre se disputan los primeros partidos de la Nations League, por lo que su llegada debería ser inminente y no parece que vaya a ser así.

Uno de los principales problemas es su salario. Según La Gazzetta dello Sport, la Federación le habría ofrecido 10 millones de euros. Lo mismo que cobró Antonio Conte cuando dirigió a la 'Azurra' (2014-2016), pero las pretensiones de Pep son mucho mayores.

Un problema económico y de identidad

Y es que según el rotativo italiano, el catalán habría pedido "aproximadamente el doble". Italia va en serio. Malagò quiere esperar a que Guardiola piense la oferta, aunque el exentrenador del Manchester City no es la única opción: suenan Conte, Mancini y Pirlo.

El tema económico no es el único problema. Luciano Buonfiglio, presidente del Comité Olímpico Italiano, ha expresado su firme oposición a la contratación de Guardiola argumentando que el cargo seleccionador de la 'Azzurra' debería ser ocupado por un entrenador italiano.

"No quiero dar consejos a Giovanni Malagò, que ha empezado muy bien como nuevo presidente de la FIGC. Lo único que le pido es que designe a un seleccionador italiano", dijo Buonfiglio en una entrevista concedida en el Corriere dello Sport.

"La gran mayoría de nuestros entrenadores de la Serie A son italianos; son ellos con quienes el entrenador principal tendrá que tratar. Son competentes, profesionales y fruto de nuestra tradición. ¿Por qué dejarlos de lado?", compartió.

Guardiola, pensativo en la derrota ante el Real Madrid. EFE

Para respaldar su argumento, el presidente del Comité Olímpico recordó una experiencia negativa del pasado, cuando dirigía la Federación Italiana de Piragüismo y contrató a un entrenador alemán.

"Cuando fui presidente de la Federación de Piragüismo, cometí el error de contratar a un entrenador alemán: era bueno, pero no se molestó en comprender la mentalidad italiana. No ganamos nada y todo el buen trabajo que habíamos realizado anteriormente se fue al traste", recordó Buonfiglio.

Si Guardiola rechaza la oferta de la Federación de Fútbol Italiana, Andrea Pirlo estaría por delante de Roberto Mancini y Antonio Conte en la carrera por dirigir a la 'Azurra'. La leyenda de la Juventus es vista como una de las personas idóneas para iniciar la reestructuración de la selección.

Mancini, por su parte, ha negado que haya hablado con ningún miembro de la Federación, mientras que Conte es quien más garantías ofrece. Sin embargo, la pelota está en el tejado de Guardiola.