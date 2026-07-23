Cucurella: "Mi madre salía del trabajo, me recogía a las 5 del colegio, me daba el bocadillo y nos íbamos para Barcelona"

Marc Cucurella atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tras proclamarse campeón del mundo con España. Sin embargo, el lateral ha querido recordar los sacrificios que hicieron sus padres para ayudarle a cumplir el sueño de convertirse en futbolista profesional.

"Mi madre salía de trabajar, me recogía a las cinco del colegio, me daba el bocadillo en el coche y nos íbamos para Barcelona", recordó el internacional español. Unas palabras con las que quiso agradecer el enorme esfuerzo realizado por su familia durante su infancia.

El defensa explicó que aquellos desplazamientos diarios suponían un gran sacrificio para su madre. Mientras él merendaba o hacía los deberes en el coche, ella pasaba varias horas esperando a que terminaran los entrenamientos antes de regresar a casa.

Nacido en Alella, Cucurella comenzó jugando al fútbol sala antes de incorporarse a la cantera del Espanyol. Su talento llamó pronto la atención y acabó fichando por La Masia, donde continuó con su formación futbolística.

Tras pasar por el Barcelona B, el Eibar y el Getafe, el lateral encontró su mejor versión en la Premier League. Su gran rendimiento en el Brighton le abrió las puertas del Chelsea. Este verano el Real Madrid se hizo con sus servicios, siendo la principal apuesta en defensa.

Con la selección española, Cucurella también se ha convertido en un futbolista imprescindible. Su intensidad, su carácter competitivo y su regularidad le han permitido ser una de las piezas más importantes del combinado nacional en los últimos torneos.

Es una de las apuestas personales de Luis de la Fuente, que le puso de titular en la anterior Eurocopa conquistada por el combinado nacional. Por delante de Grimaldo, que era para muchos indiscutible en el once por su rendimiento en la Bundesliga.

Cucurella consuela a Messi Reuters

Sin embargo, Cucurella aprovechó su oportunidad y desde ese momento no ha salido del once titular y ha firmado grandes partidos contra futbolistas de élite como Mbappé o Messi.

Ahora, convertido en campeón del mundo, el futbolista asegura que valora mucho más todo lo que hicieron sus padres por él. Reconoce que, cuando era niño, no era consciente del esfuerzo económico y personal que suponían aquellos viajes.

Aquel bocadillo en el coche y las largas horas de carretera forman parte de una historia de sacrificio familiar que terminó llevando a Marc Cucurella hasta la élite del fútbol. Un camino construido gracias al apoyo incondicional de sus padres.