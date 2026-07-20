Unai Simón, 29 años: "Empecé con fisio, pero había que dedicarle muchas horas. Estuve 2 años sin nada y opté por ADE"

Unai Simón ha desvelado por qué abandonó sus estudios de fisioterapia mientras daba el salto al fútbol profesional. El guardameta del Athletic Club explicó que las exigencias de la carrera le llevaron a cambiar de rumbo y matricularse en ADE.

Unai Simón siempre ha defendido la importancia de prepararse para el futuro más allá del fútbol. El portero internacional ha compaginado durante años su carrera deportiva con la universidad, aunque el camino no fue sencillo.

En una entrevista, el guardameta recordó que su primera elección académica fue fisioterapia, una carrera que despertaba su interés desde antes de consolidarse como futbolista profesional. Sin embargo, pronto comprobó las dificultades para compatibilizar ambas responsabilidades.

"Empecé con Fisio, pero había que dedicarle muchas horas y no podía compaginarlo", explicó Unai Simón, quien reconoció que el ritmo de entrenamientos y compromisos deportivos terminó haciendo imposible continuar con aquellos estudios.

Tras abandonar la carrera, el internacional español pasó dos años sin cursar ninguna titulación universitaria. Durante ese tiempo centró todos sus esfuerzos en consolidarse en el primer equipo del Athletic Club y crecer como futbolista.

Unai Simón parando un balón en el Mundial. REUTERS

"Lo dejé, estuve dos años en blanco y opté por empezar ADE en la universidad a distancia", confesó el guardameta, que encontró en esa modalidad una alternativa mucho más compatible con su profesión.

El salto definitivo al primer equipo bilbaíno cambió por completo su rutina. Los entrenamientos diarios, los desplazamientos y las convocatorias con la selección española redujeron al mínimo el tiempo disponible para estudiar.

A diferencia de Fisioterapia, una carrera con numerosas prácticas presenciales, Administración y Dirección de Empresas (ADE) le ofrecía una mayor flexibilidad para organizar el estudio según sus concentraciones y partidos oficiales.

El guardameta aprovechó especialmente el periodo de la pandemia para retomar su formación. Con más tiempo en casa, pudo avanzar en sus estudios y mantener una rutina que combinaba entrenamiento y aprendizaje académico.

Unai Simón, durante el partido contra Uruguay. Reuters

Unai Simón ha insistido en varias ocasiones en que los futbolistas deben pensar en el futuro. La carrera deportiva tiene una duración limitada y contar con una formación supone una garantía cuando llega el momento de retirarse.

Su testimonio pone de relieve las dificultades que afrontan muchos deportistas de élite para completar una carrera universitaria. Las exigencias del alto rendimiento obligan, en muchos casos, a adaptar los estudios o cambiar de camino.

La experiencia de Unai Simón demuestra que, aunque el fútbol ocupe gran parte de su vida, nunca ha renunciado a seguir formándose. Su apuesta por ADE refleja la importancia que concede a prepararse para el futuro.