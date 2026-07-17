Mbappé, 27 años: "De pequeño la gente me decía que era extraordinario, pero un niño normal que cometía errores"

Montaje de Mbappé en su etapa adulta y durante su infancia. Diseño: EE

A pesar de haber sido derrotado en semifinales, Mbappé comparte el liderato de la clasificación de máximos goleadores del Mundial 2026 con Messi. Ambos suman ocho tantos y mantienen un pulso apasionante por la Bota de Oro del torneo.

El campeonato está suponiendo un punto de inflexión para el francés. Tras una temporada exigente, el delantero ha respondido con actuaciones decisivas al frente de la selección francesa.

Siempre discreto con su vida privada y especialmente protector con su entorno familiar, Mbappé ha ido dejando entrever con el paso de los años algunos episodios de una infancia marcada por las dificultades.

Criado en Bondy, uno de los barrios más complejos de la periferia parisina, el futbolista ha hablado públicamente sobre un pasado que moldeó su carácter.

El ascenso meteórico de Kylian Mbappé no puede entenderse sin la influencia de sus padres, figuras determinantes desde sus primeros pasos en el fútbol.

Gol de Mbappé Reuters

Ambos desempeñaron un papel esencial en su formación, tanto a nivel deportivo como personal, y fueron clave para encauzar su talento desde muy temprana edad.

Nacido en una familia de origen migrante, con padre camerunés y madre argelina, Mbappé creció en un entorno humilde y, en ocasiones, conflictivo.

Conscientes de los riesgos del barrio, sus padres encontraron en el deporte la mejor herramienta para mantenerlo alejado de la violencia y de las pandillas.

Su padre, Wilfried Mbappé, exfutbolista y entrenador, fue quien dirigió sus primeros pasos sobre el césped. Su madre, Fayza Lamari, destacó como jugadora de balonmano antes de desarrollar su carrera profesional en el ámbito jurídico.

Ambos hicieron de la educación y del deporte los pilares sobre los que construir el futuro de su hijo.

Wilfried llegó a Francia como refugiado y en 1990 se incorporó al AS Bondy, el club que años después sería decisivo en la historia de la familia. Allí conoció a Fayza Lamari, que militaba en la sección de balonmano de la entidad.

Tras formar una familia, decidieron establecerse en Bondy, un municipio situado a apenas diez kilómetros del centro de París y escenario de la infancia del actual delantero del Real Madrid.

"Me perdí la infancia de mi hijo, estaba siempre fuera, pero valió la pena", llegó a reconocer Wilfried al recordar los sacrificios realizados para impulsar la carrera de Kylian.

Estudió flauta

Aunque desde muy pequeño soñaba con seguir los pasos de Cristiano Ronaldo, su gran ídolo, Mbappé no dedicó todo su tiempo únicamente al fútbol.

Entre los seis y los once años asistió al conservatorio de Bondy, donde estudió flauta. Su profesora, Céline Bognini, despertó en él el interés por la música y el futbolista ha recordado en varias ocasiones la influencia positiva que tuvo en esa etapa de su vida.

"Era un niño normal que tenía un sueño. Siempre la gente me dice: 'Tú eras extraordinario', y no. Yo era un niño normal que jugaba al fútbol con sus amigos. ¿Qué tenía talento? Seguro, pero era un niño normal que cometía errores", explicó el internacional francés al recordar su infancia.

A pesar de que el fútbol ocupaba la mayor parte de sus pensamientos, la formación académica nunca quedó en un segundo plano.

Sus padres insistieron desde el principio en la importancia de los estudios, convencidos de que la educación sería una herramienta imprescindible para su futuro, independientemente de que lograra triunfar en el deporte de élite.