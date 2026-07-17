Gil Marín zanja el caso Julián Álvarez: "Nuestra respuesta sí que es infinita. No aceptaremos 100, ni 200 millones"

Julián Álvarez firma su contrato con el Atlético de Madrid. Atlético de Madrid ATLÉTICO DE MADRID

Miguel Ángel Gil Marín ha vuelto a cerrar cualquier debate sobre el futuro de Julián Álvarez. El consejero delegado del Atlético de Madrid dejó claro que el delantero argentino no está en venta y que el club no tiene intención de escuchar ninguna oferta.

El dirigente rojiblanco lanzó el mensaje en un adelanto de una entrevista difundido por los canales oficiales del Atlético. En él, respondió directamente al interés del FC Barcelona y a las palabras de Joan Laporta sobre el atacante.

"Mi opinión es clara y la voluntad del club también. Se lo hemos transmitido al jugador, a su agente y al presidente del Barcelona. No tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar ideal para Julián y que es el delantero perfecto para el Atlético", aseguró.

Gil Marín también replicó a Laporta, quien días atrás afirmó que la propuesta del Barcelona por el argentino "no era infinita". El dirigente rojiblanco respondió con contundencia: "Nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos traspasarlo".

Además, fue todavía más explícito sobre la postura del club: "No aceptamos la oferta de 100 millones de euros y tampoco aceptaremos una de 150 ni una de 200".

Julián Álvarez en la previa del Argentina-Algeria. REUTERS.

El Atlético mantiene desde hace semanas el mismo discurso, tanto en privado como públicamente. La entidad considera a Julián Álvarez una pieza estratégica del proyecto de Diego Simeone y no contempla negociar su salida.

El delantero argentino tiene contrato con el conjunto rojiblanco hasta junio de 2030 y una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros.

Las declaraciones de Gil Marín llegan después de que el pasado 23 de junio el propio Julián Álvarez reconociera que una transferencia podía ser "lo mejor para todos" para cumplir su sueño, unas palabras que alimentaron los rumores sobre su posible salida.

Pese a ello, el Atlético se mantiene firme. Durante este mercado estival ya ha rechazado propuestas tanto del Barcelona como del Real Madrid por el internacional argentino, que este domingo disputará la final del Mundial 2026 frente a España.

Y es que el jugador argentino ya ha demostrado lo crucial que puede llegar a ser en los momentos más importantes de la temporada.

La entidad rojiblanca no contempla abrir una negociación por el atacante durante este mercado de fichajes. Con contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, el mensaje lanzado por Gil Marín disipa todos los rumores sobre la salida del argentino.