Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal (19): "Siempre le digo que sea él. Que pise el suelo y que no se le suba nunca"

El 13 de julio es una fecha marcada en el calendario de Lamine Yamal. El internacional español celebró el lunes su cumpleaños en un momento especialmente significativo de su carrera, concentrado con la Selección durante el Mundial.

Pese a haberse convertido en una de las grandes estrellas del fútbol mundial a una edad muy temprana, el extremo del FC Barcelona tiene claro cuál es el papel fundamental de su entorno.

Entre todos ellos destaca su madre, Sheila Ebana, la persona encargada de mantenerle con los pies en la tierra en medio del enorme impacto mediático que ha acompañado su irrupción en la élite. Junto a ella, su padre y su abuela forman el núcleo familiar que ha acompañado al futbolista desde sus primeros pasos.

La propia Sheila Ebana ha hablado sobre la trayectoria de su hijo en una entrevista concedida a DAZN, donde fue preguntada por todo lo que ha logrado siendo todavía tan joven.

"No puedo decir que lo ha conseguido", respondió al ser cuestionada sobre si Lamine ya había alcanzado todas sus metas tras consolidarse en el Barcelona y en la selección española.

Lamine Yamal Reuters/Jerome Miron

La madre del futbolista recordó cuál fue el momento en el que realmente tomó conciencia de la dimensión que estaba alcanzando su hijo. "El momento que dije 'guau', que me salió del alma, fue en la Eurocopa. Todavía le falta, poco a poco. Pero en la Eurocopa sí que le dije: 'Mi niño, tienes una Eurocopa ya con 16 años'", confesó.

Más allá de los éxitos deportivos, Sheila quiso destacar el consejo que siempre le transmite a su hijo. "Al grande le digo que sea siempre él. Sobre todo, que pise el suelo y que no se le suba nunca", explicó, una recomendación que el futbolista ha convertido en una de sus máximas personales.

La relación con su familia

La estrecha relación entre Lamine Yamal y su familia ha quedado reflejada en numerosas ocasiones. Sus padres han estado presentes en las celebraciones de sus principales logros deportivos, al igual que su hermano pequeño, protagonista de algunos de los momentos más entrañables durante este torneo.

El propio futbolista también ha hablado en varias ocasiones sobre la figura de su madre. En una entrevista concedida a El Mundo explicó por qué nunca ha sido necesario que ella recurriera a castigos.

"Es que cuando nunca le pierdes el respeto a una persona, no hace falta que tome medidas. Nunca le he perdido el respeto a mi madre", aseguró.

Ese respeto, unido al respaldo constante de sus padres, ha sido determinante para gestionar la enorme popularidad que ha alcanzado siendo todavía muy joven.

Su entorno ha desempeñado un papel clave para ayudarle a mantener la estabilidad personal mientras su carrera deportiva no ha dejado de crecer.

Además de acompañarle en los grandes momentos de su trayectoria, Sheila Ebana también ha sido una figura esencial en su formación. La disciplina, el respeto y la autoridad han marcado la educación del delantero azulgrana, valores que considera fundamentales para afrontar con madurez una carrera de tanta proyección.

Así lo reconoció el propio Lamine al describir el papel que desempeña su madre dentro de la familia. "Ella siempre es la que habla, y cuando mi madre habla, todo el mundo la escucha. Yo, mi hermano, mis amigos...", explicó.

El atacante también destacó el carácter firme de Sheila Ebana. "Nos trae firmes a todos. Delante suya se habla lo justo, solo de lo que hay que hablar", afirmó, reflejando la autoridad con la que su madre ha guiado siempre a la familia y que considera una de las claves para que el éxito no desvíe el rumbo de una carrera que todavía apunta a cotas mucho más altas.