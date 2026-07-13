El refugio de Unai Simón en un pueblo medieval: 125 habitantes, tradición vinícola y un puente de origen romano

Unai Simón continúa siendo el portero de confianza de Luis de la Fuente en la selección española, pese al gran rendimiento que han ofrecido Joan García y David Raya durante la última temporada.

El seleccionador valora no solo el estado de forma actual de sus futbolistas, sino también la trayectoria del guardameta con la camiseta de España y el nivel que ofrece cada vez que acude a una convocatoria.

Tras la disputa del Mundial, el portero tiene previsto disfrutar de unos días de descanso junto a su familia. Aunque no ha trascendido cuál será su destino, no sería extraño que hiciera una parada en San Marcial del Vino, uno de los municipios más pequeños de Zamora.

Apenas cuenta con 125 habitantes y ofrece el entorno ideal para alejarse del ruido mediático. Además, se trata del pueblo natal de su padre.

San Marcial del Vino conserva el carácter tranquilo de los pueblos del interior de Zamora. Sus estrechas calles empedradas y las tradicionales casas encaladas configuran un paisaje pensado para sobrellevar las altas temperaturas del verano.

Unai Simón. Reuters

Lejos de las aglomeraciones y del ritmo acelerado de las grandes ciudades, la vida transcurre con calma y el trato cercano entre los vecinos sigue siendo una de sus principales señas de identidad.

El propio nombre del municipio refleja su estrecha vinculación con la tradición vinícola. Durante siglos, el cultivo de la vid y la producción de vino fueron el principal motor económico y cultural de la zona, un legado que todavía puede apreciarse en los viñedos que rodean el pueblo.

Un rincón con esencia gaditana

A ese patrimonio se suman otros elementos de interés histórico. Entre ellos sobresale el Puente del Andaluz, una construcción de piedra cuyos cimientos son de origen romano.

Se trata de uno de los monumentos más representativos del municipio y un ejemplo del pasado histórico que conserva esta pequeña localidad.

En conjunto, San Marcial del Vino es un destino discreto, acogedor y con una marcada personalidad. La escasa afluencia turística permite a sus vecinos disfrutar de un ambiente especialmente tranquilo durante todo el año, aunque siempre reciben con hospitalidad a quienes deciden descubrir este rincón gaditano.

Diversos portales digitales aseguran que Unai Simón y su familia visitan el pueblo de forma ocasional, especialmente por el vínculo sentimental que mantiene su padre con el lugar donde nació.

Aunque la oferta de ocio es limitada, su entorno natural y la tranquilidad que ofrece lo convierten en un destino perfecto para desconectar durante unos días.