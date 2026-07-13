El proyecto de Raúl de Tomás (31) fuera del fútbol: titular de una ganadería en una finca con toros 'caras blancas' y apoderado

Raúl de Tomás ha encontrado en la ganadería una pasión que va mucho más allá del fútbol. El delantero madrileño dio en 2024 un paso definitivo en el mundo taurino con la adquisición de una ganadería de toros de lidia.

El histórico hierro Elisa y Martín Lucero Gallardo pasó a denominarse Ganadería de Tomás, una modificación que ya figura inscrita en la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL).

La operación supuso la oficialización de un vínculo que el futbolista llevaba años cultivando. En el ámbito taurino era conocida su estrecha relación con el campo bravo, donde ha trabajado con reses procedentes de ganaderías de referencia como las de Victoriano del Río, Daniel Ruiz, Álvaro Núñez, Cayetano Muñoz, Domingo Hernández y Núñez de Tarifa. Ahora, sin embargo, inicia un proyecto propio con identidad y nombre propios.

"Todo comenzó en 2004 cuando fui por primera vez a una plaza de toros, la maravillosa plaza de El Puerto de Santa María. Desde aquel momento, supe que algún día llegaría el sueño de poder disfrutar del mundo del toro", recogió la página principal del sitio web de Ganadería de Tomás, donde el delantero explica el origen de su afición.

Su implicación en el sector no se limita a la cría de ganado. Desde abril de 2024 también ejerce como apoderado del novillero Alejandro Chicharro, al que acompaña en el desarrollo de su carrera profesional.

Raúl de Tomás. Captura de redes sociales.

Pero su salto al mundo del toro no ha estado únicamente en el campo del apoderamiento, sino que también se hizo con la finca ‘Bellalucía’, propiedad del empresario, banderillero, recortador y ganadero Julián Gómez Carpio y donde hasta hace también unos meses pastaban sus míticos toros "caras blancas", conocidos por el color de la cara y que ahora se han ido a una finca cercana.

De Tomás participa activamente en la planificación y toma de decisiones, desempeñando un papel que trasciende lo meramente representativo y le mantiene en contacto permanente con el mundo del toreo.

La inscripción del nuevo hierro en la RUCTL convierte en oficial un proyecto que llevaba tiempo gestándose. Lejos de tratarse de una iniciativa improvisada, el delantero ha ido adquiriendo experiencia durante años junto a algunas de las ganaderías más prestigiosas del panorama taurino antes de emprender esta nueva etapa.

La llegada de futbolistas al sector ganadero no es un fenómeno inédito. En 2022, por ejemplo, Nacho Fernández se incorporó a la ganadería del matador Alejandro Talavante al adquirir el 50 % de la explotación.

Raúl de Tomás sigue un camino similar, aunque lo hace apostando por una estructura propia, un nuevo hierro y una marca personal con la que pretende abrirse camino en el sector.

Ganadería de Tomás nace con vocación de permanencia y con el objetivo de consolidarse mediante el trabajo, la selección del ganado y una gestión continuada. El proyecto aspira a hacerse un hueco en un ámbito especialmente exigente, donde la experiencia y la constancia resultan determinantes.

Mientras continúa desarrollando su carrera como futbolista profesional, Raúl de Tomás ya ha comenzado a construir el que apunta a ser uno de los grandes proyectos de su futuro: el de ganadero.