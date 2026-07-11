España impone su ley ante Alemania y se corona campeón de Europa sub19 tras firmar un torneo inmaculado

Los de Paco Gallardo cierran el torneo sin encajar ningún gol. En la final Hugo López y Mario Rivas fueron los goleadores.

El Racecourse Ground de Wrexham se tiñó de rojo. La selección española sub-19, dirigida magistralmente por Paco Gallardo, se alzó con el campeonato de Europa tras derrotar por 2-0 a una combativa Alemania.

Con este triunfo, España no solo borda una nueva estrella en su palmarés continental, sino que rubrica un torneo perfecto: pleno de victorias, diecinueve goles a favor y la portería completamente a cero. Una gesta histórica para una generación de futbolistas que apunta a las más altas cotas del fútbol mundial.

El arranque del choque reflejó la tensión propia de una gran final. España asumió el protagonismo desde el primer minuto a través de la posesión, con Xavi Espart y Quim Junyent manejando los tiempos en la medular. Sin embargo, Alemania se plantó con las líneas muy juntas, esperando agazapada para castigar al contragolpe.

𝙇𝙤 𝙙𝙚𝙡 𝙛𝙪́𝙩𝙗𝙤𝙡 𝙙𝙚 𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙚𝙨𝙥𝙖𝙣̃𝙤𝙡 𝙨𝙪𝙥𝙚𝙧𝙖 𝙡𝙤𝙨 𝙡𝙞́𝙢𝙞𝙩𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙡𝙤 𝙧𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡.



OTRO TÍTULO MÁS. Y ESTE DE FORMA INCONTESTABLE.



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De hecho, la primera gran ocasión del partido nació en las botas del ariete germano Stange, quien en el minuto 29 superó a la zaga española y fusiló a bocajarro. Fue entonces cuando emergió la figura de Manu González, el guardameta español, con una intervención providencial que evitó el primero de la tarde.

El susto espoleó a los chicos de Gallardo. España metió una marcha más y empezó a volcar el peligro por la banda izquierda. En el minuto 37, Hugo López avisó con un sutil autopase que se estrelló en el larguero tras una presión asfixiante.

La recompensa llegó al borde del descanso, en el minuto 43. Daniel Yáñez firmó una gran jugada individual cuyo disparo se topó con la madera, pero el delantero Hugo López, el más listo de la clase, cazó el rechace en el área chica para enviar el balón al fondo de la red y desatar la locura española.

La sentencia de Rivas

Si el gol psicológico de la primera parte fue un golpe duro para los alemanes, la reanudación terminó por hundirlos. Apenas corría el minuto 47 cuando Yáñez botó un córner milimétrico al corazón del área. El central Mario Rivas se elevó imperial sobre los defensas teutones y conectó un testarazo inapelable que batió a Hellstern.

Con el 2-0, España se sintió muy cómoda, moviendo el balón con pases infinitos y desesperando a una Alemania que corría detrás de la pelota.

🤔 ¿Un central marcando de cabeza a Alemania?



Mario Rivas pone el segundo en la gran final del #U19Euro con este cabezazo.



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Pese a la superioridad española, el combinado germano vendió cara su derrota y tuvo opciones para recortar distancias. En el minuto 57, un potente disparo de Reimers rozó en el poste tras una carambola milagrosa que Manu González logró atrapar sobre la línea. Ya en el tramo final, en el 77, el portero español volvió a vestirse de héroe al desviar con reflejos felinos un remate cruzado del recién ingresado Fields.

Gallardo movió el banquillo con inteligencia, dando entrada a piezas como Sergio Esteban, Diallo, Antañón y Zárate para refrescar al equipo y enfriar el ritmo del partido. Los minutos finales fueron un ejercicio de madurez absoluta de España, manteniendo el esférico lejos de su área hasta que el colegiado inglés Sam Barrott decretó el final.

España vuelve al trono europeo por la puerta grande, firmando una obra de arte futbolística inmaculada.