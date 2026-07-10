Theo Hernández, 28 años: "No tuvimos una infancia fácil. Nunca entendimos por qué nuestro padre se fue"

Detrás del éxito deslumbrante, los contratos millonarios y los focos del fútbol de élite, a menudo se esconden cicatrices profundas que el paso del tiempo no logra borrar por completo. A sus 28 años, consolidado como un referente indiscutible en su posición a nivel mundial, Theo Hernández ha decidido mirar atrás.

Con la madurez que otorgan las batallas ganadas dentro y fuera del campo, el futbolista ha abierto una ventana hacia el capítulo más oscuro, pero a la vez más determinante de su vida: el repentino abandono de su padre.

Con una honestidad brutal, el lateral francés resumió en una sola frase el dolor que marcó su crecimiento y el de su hermano Lucas: "No tuvimos una infancia fácil. Nunca entendimos por qué nuestro padre se fue".

La historia se remonta a más de dos décadas atrás. Su padre, Jean-François Hernández, también exfutbolista profesional con pasado en el fútbol español, desapareció de la noche a la mañana.

Dejó atrás a Theo, a su hermano mayor Lucas y a su madre, Laurence Py, sumidos en una absoluta incertidumbre. De repente, el hogar que conocían se desmoronó, dejando un vacío inmenso envuelto en preguntas que, durante años, nunca obtuvieron una respuesta clara.

Theo Hernández celebra el gol contra el Barcelona en la final de la Copa del Rey. EFE

Para dos niños que apenas daban sus primeros pasos en la vida, la figura paterna se convirtió en un doloroso interrogante. El golpe emocional fue devastador, y las dificultades económicas no tardaron en asomar. Sin embargo, en medio de la tormenta, emergió la figura que lo cambiaría todo: su madre.

Si Theo y Lucas se convirtieron en futbolistas de élite y campeones, fue gracias al sacrificio sobrehumano de Laurence. Ella asumió el rol de madre y padre a tiempo completo, multiplicando esfuerzos para que a sus hijos no les faltara alimento, ropa ni calzado, y para que pudieran mantener vivo su sueño de jugar al fútbol.

El dolor del abandono, lejos de hundir a los hermanos Hernández, se transformó en la gasolina que encendió sus carreras. El fútbol no fue un simple pasatiempo; fue su vía de escape, su terapia y su salvación.

Cada galopada de Theo por la banda izquierda y cada esfuerzo al límite llevaban implícitos el deseo rabioso de salir adelante y de demostrar que la adversidad no iba a truncar sus vidas.

Hoy, a sus 28 años, Theo Hernández ya no busca esas respuestas perdidas en el pasado. Ha entendido que la verdadera familia es la que se queda a pelear en los momentos difíciles. Su brillante presente es, en realidad, el triunfo de una madre coraje y de dos niños que decidieron reescribir su propio destino.