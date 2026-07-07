Diego Conde, 27 años: "Hay que confiar en la gente que te rodea y dejarse asesorar para invertir"

Diego Conde, en un partido esta temporada con el Villarreal. Europa Press

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y Tressis, firma especializada en planificación financiera y gestión patrimonial, celebraron en 2024 la jornada 'Fútbol y finanzas: ¿Cómo gestionamos los y las futbolistas nuestro dinero?'.

El encuentro reunió a expertos del ámbito financiero y del fútbol para abordar un aspecto fundamental en la carrera deportiva: la gestión eficiente del patrimonio y la planificación económica de los y las futbolistas.

A lo largo de la jornada se analizaron las principales estrategias para optimizar los ingresos, preservar el patrimonio y obtener rentabilidad mediante una adecuada planificación, evitando asumir riesgos innecesarios.

Una mesa contó con la participación de Diego Conde, jugador del C.D. Leganés; Jaime Mata, futbolista del Getafe C.F.; y Javier Arizmendi, asesor financiero de Tressis y exfutbolista.

Los ponentes compartieron experiencias personales y analizaron situaciones habituales a las que se enfrentan los deportistas a la hora de gestionar su patrimonio.

Diego Conde, jugador del Villarreal CF Villarreal CF

Durante la apertura, Enrique Cabanas subrayó que "un asesor financiero independiente, junto con una adecuada planificación financiera, es tan necesario para cualquier futbolista como un nutricionista, un fisioterapeuta, un psicólogo o el propio cuerpo técnico".

Óscar González destacó el cambio que está experimentando el fútbol femenino en este ámbito. "El crecimiento del fútbol femenino nos obliga a educar en este tipo de estrategias. Hace unos años las futbolistas apenas podían plantearse ahorrar debido a sus bajos ingresos, pero hoy la realidad es diferente y la planificación financiera ha cobrado una importancia mucho mayor, tanto a través de la formación como de los planes de ahorro", explicó.

En la segunda mesa, Javier Arizmendi defendió la necesidad de construir primero una estrategia antes de decidir dónde invertir. "Lo importante es elaborar un plan de acción y establecer unos cimientos sólidos antes de hablar de activos concretos. La estructura debe estar clara desde el principio", señaló.

Jaime Mata explicó que su principal objetivo al invertir es preservar su nivel de vida. "Existe mucho desconocimiento sobre estos temas porque muchas personas solo se fijan en el resultado final", apuntó.

Diego Conde añadió que una buena planificación debe contemplar variables como el horizonte temporal o el nivel de riesgo antes de comenzar a tomar decisiones.

Para Arizmendi, la planificación a largo plazo resulta imprescindible porque las necesidades financieras cambian a medida que avanza la carrera deportiva.

"Es fundamental fijar objetivos concretos pensando en el futuro. Una buena planificación ayuda a afrontar con mayor seguridad los cambios del mercado". En ese sentido, destacó el acompañamiento que AFE y Tressis ofrecen a los afiliados durante todo el proceso.

Los participantes coincidieron en que la juventud constituye una ventaja para quienes comienzan a planificar con tiempo.

Jaime Mata consideró que los futbolistas de Primera División tienen la posibilidad de invertir sin la presión de recuperar el capital a corto plazo, mientras que Diego Conde destacó que esa estabilidad permite desarrollar proyectos importantes durante la carrera deportiva.

Javier Arizmendi añadió que disponer de un horizonte temporal amplio favorece la capitalización del patrimonio.

En la recta final de la jornada, Jaime Mata reconoció que muchos jugadores comienzan a planificar demasiado tarde. "Cuando tienes poco más de veinte años, la retirada parece muy lejana, pero acaba llegando", recordó.

Diego Conde insistió en que cada futbolista atraviesa circunstancias diferentes y que resulta fundamental elegir el momento adecuado para invertir, evitando decisiones precipitadas y confiando en el asesoramiento profesional.

Como conclusión, Jaime Mata y Javier Arizmendi coincidieron en señalar que el mayor error es aplazar la toma de decisiones. "Posponer una decisión supone perder oportunidades", concluyeron.