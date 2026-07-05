Casemiro, 34 años: "Mi padre tuvo una pelea seria con mi madre y se fue de la casa, abandonándonos"

A los 34 años, con una carrera levantada entre Real Madrid, Manchester United y la selección de Brasil, Casemiro empezó hace tiempo a poner palabras a la historia que hay detrás del mediocentro que parece hecho de roca.

Esa historia nace en São José dos Campos, a las afueras de São Paulo, en un barrio pobre donde el mayor de tres hermanos tuvo que aprender demasiado pronto qué significaba hacerse cargo de una familia sin padre y con una madre desbordada.

En noviembre de 2022, en pleno Mundial de Qatar, el medio argentino TN publicó una entrevista y un perfil donde el volante explicaba con detalle cómo era esa casa abarrotada y qué papel asumió de niño.

Allí contó que "no cabíamos todos en nuestra casa. Somos tres hermanos e íbamos a veces a casa de la tía y a veces a la de la abuela. Allí teníamos que entrar todos en la misma habitación y en el mismo baño", una imagen que resume la precariedad cotidiana.

En el mismo texto relató que su madre trabajaba todo el día y que él, como hermano mayor, se encargaba de calentar la comida y cuidar a los pequeños hasta la noche.

Ese perfil de TN fue también el lugar donde verbalizó con mayor crudeza la ruptura familiar. Hablando de Servando, su padre, Casemiro se detuvo en el momento en que esa figura desaparece: "Si lo veo hoy en la calle, no lo reconocería. Tuvo una pelea seria con mi madre y se fue de la casa, abandonándonos. No le guardo rencor. Era lo que Dios quería para mí", explicó.

En esa misma línea, reportajes brasileños como el especial de Jornal Nacional de TV Globo han subrayado que Casemiro "tuvo más que técnicos en la infancia; fueron verdaderos padres", recogiendo declaraciones del jugador sobre la figura de su primer entrenador, Moreira.

Casemiro, durante el Mundial. Reuters

En ese programa, emitido en mayo de 2018, el centrocampista recordaba cómo ese técnico le daba ropa, botas y consejos, y hablaba de él "como un padre", señal de que el fútbol también se convirtió en un espacio de reemplazo afectivo.

Otros perfiles han terminado de encajar el rompecabezas: niño de barrio obrero, padre ausente desde muy pronto, madre y abuela como sostén, responsabilidades domésticas asumidas de niño y una carrera que arranca a través de los equipos de base de São Paulo.

Cuando Casemiro se emociona al recordar que su gran objetivo era comprarle una casa a su madre, no construye una escena de marketing: enlaza directamente con esa infancia en la que, como él mismo ha contado, lo primero no era llegar a la élite, sino garantizar que en casa hubiera un techo, comida caliente y alguien que cuidara de sus hermanos.