El Real Madrid arrancará La Liga ante la Real Sociedad y el Barça ante el Athletic: el primer Clásico, en la jornada 10

Un instante de la tangana entre el Real Madrid y el FC Barcelona en El Clásico. EFE REUTERS

La Liga 2026/2027 ya tiene sus fechas definidas. La competición arrancará el fin de semana del 15 y 16 de agosto y finalizará con la celebración de la jornada 38 en el fin de semana de 29 y 30 de mayo.

La primera jornada arroja un enfrentamiento entre el Barça, el campeón, y el Athletic Club en el Camp Nou. El Real Madrid, por su parte, iniciará su andadura en la competición con un duelo también complicado ante la Real Sociedad.

El Atlético de Madrid se estrenará en casa ante el Málaga, uno de los ascendidos a Primera División. Los otros dos ascendidos, Deportivo y Racing, se medirán a Elche y Villarreal, respectivamente, ambos en casa.

Los Clásicos

Como es habitual en los últimos años en estos calendarios teledirigidos y asimétricos, el primer enfrentamiento entre el Real Madrid y el FC Barcelona se dará en el mes de octubre. El segundo de ellos, también siguiendo la línea de los últimos cursos, estará ya cerca del final de la competición.

Así, el Camp Nou será testigo del primer choque entre merengues y culés. Tendrá lugar en la jornada 10 del campeonato, durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre.

Koundé y Vinicius se encaran en El Clásico. REUTERS

El partido de la segunda vuelta se jugará en el Santiago Bernabéu, un choque que podría ser decisivo para el desenlace de la pelea por el título si es que todavía la lucha llega viva. La fecha, el fin de semana de 8 y 9 de mayo.

Los derbis madrileños

Como siempre, otro de los momentos más calientes del año llegará con la disputa de los partidos entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

El primer derbi de la capital tendrá lugar en el fin de semana del 19 y el 20 de septiembre. Será en la jornada 7 del campeonato, todavía en los inicios al igual que sucedió el pasado curso, y se jugará en el Metropolitano.

El Santiago Bernabéu será por lo tanto el escenario del derbi de la segunda vuelta, un choque que se jugará entre el 3 y el 4 de abril.

Las otras fechas clave

Además, el calendario dejará otros momentos importantes a lo largo del año.

Especial atención siempre reciben los derbis andaluces entre el Real Betis y el Sevilla. El primer enfrentamiento entre ambos tendrá lugar el fin de semana de 21 y 22 de noviembre en el Sánchez Pizjuán, mientras que el duelo de la segunda vuelta se jugará en febrero, entre el 6 y el 7, en el Benito Villamarín.

Regresan además a Primera División los derbis gallegos entre el Deportivo de La Coruña y el Celta de Vigo. Tras muchos años de ausencia de los de Riazor en la élite, se volverán a vivir unos derbis muy calientes.

El primer choque será el 2 o 3 de enero, en la primera jornada del nuevo año, y se jugará en Balaídos. Riazor acogerá el duelo de la segunda vuelta entre el 17 y 18 de abril.