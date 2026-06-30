El Atlético hace oficial el fichaje de Grimaldo para las cuatro próximas temporadas

El Atlético de Madrid ha anunciado de manera oficial la incorporación de Alejandro Grimaldo, quien se compromete con la entidad rojiblanca mediante un contrato de larga duración que lo vinculará al club hasta el 30 de junio de 2030, asegurando la estabilidad de la banda izquierda para las próximas cuatro temporadas.

Este movimiento se convierte en el primer gran golpe estratégico del conjunto colchonero de cara a la temporada 2026/27. El lateral zurdo valenciano llega procedente del Bayer Leverkusen para solucionar de forma definitiva los problemas que el equipo madrileño venía arrastrando en ese flanco durante los últimos años.

Aunque el Bayer Leverkusen comenzó las conversaciones solicitando una cifra fija cercana a los 30 millones de euros por su estrella, el firme deseo del futbolista de regresar a España y la insistencia de la dirección rojiblanca lograron rebajar significativamente las pretensiones económicas de la operación.

¡Bienvenido, Grimaldo! 🤩



Acuerdo con el Bayer Leverkusen para el traspaso del internacional español, quien firma por nuestro club hasta 2030.



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Finalmente, el traspaso se ha cerrado en una cantidad que ronda los 20 millones de euros fijos, un precio muy competitivo en el mercado actual que solo superará dicha barrera monetaria si se terminan cumpliendo una serie de variables individuales y bonus por objetivos colectivos.

A sus 30 años, Alejandro Grimaldo aterriza en la capital de España en la etapa de madurez futbolística más brillante de su trayectoria profesional. Criado en las categorías inferiores del Valencia y posteriormente en la cantera del FC Barcelona, el zaguero dio el gran salto cualitativo al fútbol de élite en 2015 al firmar por el Benfica.

En Lisboa completó siete temporadas excelsas donde disputó más de 300 encuentros oficiales y anotó 27 goles, consolidándose como uno de los laterales con mejor proyección del continente antes de emprender su exitosa aventura en la Bundesliga.

Sin embargo, su consagración absoluta en el Olimpo internacional llegó con su mudanza al Bayer Leverkusen bajo las órdenes de Xabi Alonso en el verano de 2023. En el fútbol alemán, Grimaldo rompió los moldes habituales de su posición al convertirse en la piedra angular del histórico e inolvidable doblete de Bundesliga y Copa de Alemania invictos en el curso 2023/24.

Alejandro Grimaldo durante el amistoso entre España y Andorra en Badajoz EUROPA PRESS

A lo largo de sus 144 apariciones oficiales con la indumentaria de la escuadra germana, acumuló unos registros sin precedentes históricos para un zaguero, sumando un total de 30 goles y 41 asistencias.

La incorporación del internacional español ofrece a Simeone un amplio abanico de posibilidades tácticas para reestructurar su esquema. Aunque el plan primordial del Atlético pasaba inicialmente por el fichaje de Marc Cucurella, quien finalmente recaló en el Real Madrid, la dirección deportiva varió el rumbo hacia un perfil con mayor vocación ofensiva.

Si bien Grimaldo no es un especialista defensivo puro en campo propio, resulta absolutamente letal en territorio rival. Su hábitat ideal en el Leverkusen ha sido el de carrilero largo dentro de un sistema de cinco defensores, una disposición táctica que el técnico argentino podría reinstaurar como habitual a partir de ahora para potenciar su llegada.

Asimismo, su brillante polivalencia técnica le faculta para actuar como interior o mediapunta, asegurando profundidad y fluidez combinativa.