Dibu Martínez: "Mi inglés era malo, Wenger me puso un premio de 20.000 libras si rendía en un examen"

Emiliano Martínez ha revelado una anécdota muy significativa sobre sus primeros años en Inglaterra y las dificultades que tuvo con el idioma al llegar como joven guardameta.

El internacional argentino explicó que su limitado nivel de inglés complicó inicialmente su integración en el vestuario y en la vida diaria, hasta que una intervención clave de Arsène Wenger cambió su enfoque e incluso introdujo un incentivo académico poco habitual ligado a exámenes oficiales de idioma.

El exentrenador del Arsenal fue determinante en ese proceso. Según Martínez, Wenger le dejó claro que aprender inglés no era opcional, sino una parte esencial de su desarrollo profesional dentro del club.

Para reforzar esa idea, el técnico francés incluyó una cláusula en su contrato: si el portero superaba un examen de Cambridge, recibiría un premio de 20.000 libras, una recompensa inusual en el mundo del fútbol por objetivos académicos.

El propio Emiliano Martínez explicó que en aquel momento su inglés era “muy malo”, lo que dificultaba incluso las conversaciones básicas con compañeros y la comprensión de instrucciones en los entrenamientos.

Dibu Martínez dando instrucciones. REUTERS

Emiliano 'Dibu' Martínez reconoció que esa barrera lingüística le obligaba a comunicarse mediante gestos y a depender constantemente de la ayuda de sus compañeros, lo que ralentizó su adaptación al ritmo del fútbol inglés.El guardameta también reflexionó sobre cómo ese impulso inicial acabó siendo decisivo en su carrera posterior.

Con el paso del tiempo, mejorar su nivel de inglés se convirtió en una herramienta fundamental para comunicarse con entrenadores, defensas y medios de comunicación, especialmente durante su etapa en clubes como el Arsenal y más adelante en la Premier League, donde la exigencia comunicativa es constante y no permite margen de error.

En conjunto, la historia del portero argentino pone de relieve la importancia del aprendizaje de idiomas en el deporte de élite. Y más en un portero, donde comunicarse con su defensa es crucial.

Su experiencia bajo la influencia de Wenger muestra cómo los clubes modernos valoran cada vez más el desarrollo integral de los jugadores y es que la relación entre los futbolistas es fundamental para poder crear buenas combinaciones tanto dentro como fuera del campo.

El caso de Martínez refleja además una tendencia creciente en el fútbol internacional, la necesidad de que los jóvenes talentos se adapten no solo en lo deportivo, sino también en lo cultural y lingüístico para alcanzar el máximo nivel.