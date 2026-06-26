Raphinha, en problemas por una traición: su padre se habría quedado el 80% de sus derechos de imagen durante años

La vida de Raphinha atraviesa uno de sus momentos más turbulentos lejos del césped: lesionado en pleno Mundial, el extremo del FC Barcelona se ve ahora rodeado por informaciones sobre una posible crisis financiera y un conflicto familiar que apunta directamente a su padre, Rafael Belloli.

Desde Brasil han llegado en las últimas horas versiones que hablan de un reparto muy desequilibrado de sus derechos de imagen y de una gestión económica que habría dejado al jugador mucho menos protegido de lo que cabría esperar en una estrella de élite.

El origen del escándalo está en las revelaciones del exinternacional brasileño Vampeta, quien en programas y podcasts de su país aseguró que Raphinha estaría atravesando "un grave problema familiar" y dificultades económicas.

Según esa versión, el atacante y su esposa intentaron cerrar la compra de una residencia valorada en alrededor de 10 millones de euros en España, pero al llegar el momento de la firma se toparon con que el jugador no disponía de la liquidez necesaria.

El episodio habría llevado a la familia a revisar sus cuentas y descubrir que el 80% de los ingresos procedentes de sus derechos de imagen y acuerdos comerciales se canalizaban hacia su padre, mientras él percibía solo el 20%, dependiendo casi exclusivamente del salario que le pagan sus clubes.

Esa estructura, siempre según los reportes difundidos en Brasil, se habría mantenido durante buena parte de su carrera europea, desde su explosión en el Leeds United en la Premier hasta su llegada al Barça.

El dinero de patrocinadores y contratos de imagen, que suele ser una de las grandes fuentes de ingresos para futbolistas de perfil internacional, habría quedado en manos de empresas vinculadas al padre, con la intervención de intermediarios próximos a Deco, hoy director deportivo del club azulgrana.

Raphinha, durante un calentamiento con Brasil en el Mundial. Reuters

El descubrimiento de ese reparto habría motivado una ruptura inmediata de la relación laboral y contractual entre padre e hijo, y el traslado de la gestión de la imagen del jugador a su suegro, Alexandre Madeira, agente acreditado ante la FIFA.

Frente a ese relato de 'traición' financiera familiar, la reacción del entorno cercano de Raphinha ha sido contundente. Su esposa, Natália Belloli, ha utilizado sus redes sociales y declaraciones a portales brasileños para negar que la familia atraviese una crisis económica.

Ha calificado las especulaciones como "absurdas" y ha llegado a decir que, "si estuviéramos ganando solo el 10% de lo que gana Raphinha hoy en día, aún seríamos muy bendecidos", en un intento de frenar la idea de que el jugador está al borde de la ruina.

En el mismo sentido, ha rechazado que exista un enfrentamiento abierto entre su marido y su padre, asegurando que ambos mantienen una relación de armonía y poniendo como ejemplo que "los dos están yendo juntos a Miami".

También desde la familia de origen han llegado desmentidos. Un primo del futbolista, Igor Padilha, respondió públicamente a Vampeta con un mensaje directo: "Vas a tener que explicar estas mentiras, amigo", cuestionando la credibilidad de las fuentes que han alimentado la historia.

Entre tanto, la situación amplifica el ángulo deportivo: una disputa en torno a derechos de imagen y gestión económica puede influir en las decisiones de futuro del extremo, desde su continuidad en Barcelona hasta la posibilidad de aceptar ofertas con mayor peso comercial, como las de Arabia Saudí.

Con versiones tan contrapuestas -acusaciones de fraude sistemático por parte del padre, desmentidos tajantes y nuevas informaciones sobre la reestructuración reciente de su equipo de representación-, el caso Raphinha se mueve en un terreno delicado, donde lo financiero y lo familiar se entrecruzan.