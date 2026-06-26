El éxito de Neymar fuera del fútbol: su nuevo vino premium junto a una bodega española con más de 160 años de legado

Neymar acaba de dar un paso más en su construcción de marca más allá del balón con el lanzamiento de Le Prince, una nueva línea de vinos premium que tiene a España como uno de sus pilares y se apoya en el prestigio de una bodega con más de 160 años de historia.

El brasileño llevaba años explorando negocios paralelos a su carrera deportiva, pero su incursión en el vino llega en un momento clave, con el Mundial capitalizando la conversación futbolística y el mercado de productos asociados al lujo en pleno crecimiento.

Le Prince se presenta como una marca de vinos premium que utiliza el apodo del jugador -'El Príncipe'- para trasladar al universo enológico el relato de estrella global que Neymar ha construido desde sus días en Santos, Barcelona y PSG.

La colección nace con seis referencias elaboradas en tres países de tradición vitivinícola -España, Francia y Chile- y responde a una estrategia clara: vincular la imagen del futbolista a experiencias aspiracionales, pero con un discurso de accesibilidad que busca acercar el vino tanto a consumidores iniciados como a público joven que quizá se acerque por primera vez a la categoría.

En un mercado saturado de colaboraciones superficiales, el proyecto se refuerza con la figura de Dirceu Vianna Junior, uno de los escasos Masters of Wine de habla portuguesa, encargado de la selección de los vinos que componen la gama.

El peso de la marca España

El capítulo español de Le Prince tiene como protagonista a Bodegas Faustino, grupo familiar de Rioja con más de 160 años de trayectoria y recientemente reconocido como "Mejor Bodega Europea" por Wine Enthusiast, un aval que subraya su peso en el mapa vinícola internacional.

Neymar, calentando con la selección de Brasil. Reuters

La alianza se materializa en un Rioja Crianza 2022 elaborado por Faustino, presentado como uno de los vinos bandera de la colección y diseñado para funcionar como carta de presentación de Neymar en el segmento premium.

Faustino aporta al proyecto su legado de cuatro generaciones, una historia ligada a la Denominación de Origen Rioja y una apuesta decidida por la exportación y el enoturismo, elementos que encajan con la vocación global de una marca asociada a uno de los futbolistas más reconocibles del planeta.

En términos de relato, la operación es doblemente significativa: por un lado, refuerza la creciente relación entre estrellas del deporte y bodegas históricas; por otro, sitúa a España en el centro de una estrategia que combina tradición vitivinícola y marketing de impacto planetario.

Futuro de la marca Neymar

Con Le Prince, Neymar se suma a la ola de deportistas que transforman su capital simbólico en proyectos vinculados al estilo de vida, pero con un matiz importante: aquí no se limita a poner su nombre en una etiqueta, sino que se asocia a una curaduría profesional y a productores consolidados.

El objetivo declarado es "democratizar el acceso al vino sin renunciar a la calidad", una frase que busca conjugar el aura de lujo que rodea al jugador con un ticket de entrada relativamente asequible dentro del segmento premium.

En la práctica, el éxito de la iniciativa se medirá en dos planos: el impacto comercial en mercados como Brasil y Europa, y la capacidad de Le Prince para convertirse en un símbolo reconocible dentro del ecosistema de marcas personales asociadas al fútbol.

Si el proyecto cristaliza, el Neymar empresario habrá encontrado en una bodega española centenaria el socio perfecto para consolidar su narrativa de "príncipe" también lejos del fútbol, sobre una mesa de restaurante y con una copa de Rioja en la mano.