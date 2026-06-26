Cristiano Ronaldo, 41 años: "Cada mañana desayuno café, huevos y aguacate para construir tejido muscular"

Cristiano Ronaldo, en la piscina de su mansión en Arabia Saudí

Permanecer en la élite del deporte durante más de veinte años es una hazaña al alcance de muy pocos. Cristiano Ronaldo, sin embargo, continúa desafiando el paso del tiempo y compitiendo al máximo nivel cuando la mayoría de los futbolistas de su generación ya han puesto fin a sus carreras.

A sus 41 años, el delantero portugués sigue sumando minutos sobre el terreno de juego y mantiene intacta la ambición de agrandar un legado que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol.

Más allá de los títulos, los récords y los goles, uno de los aspectos que más sorprende de Ronaldo es su excepcional estado físico.

Su capacidad para rendir de forma competitiva a una edad poco habitual en el fútbol profesional ha despertado el interés de especialistas y aficionados, convirtiendo sus rutinas en objeto de análisis.

La alimentación desempeña un papel fundamental en ese proceso. A lo largo de su carrera, el portugués ha adaptado su dieta a las distintas exigencias de cada etapa, modificando hábitos y ajustando su nutrición para alcanzar objetivos concretos, ya fuera mejorar la explosividad, preservar la masa muscular o acelerar la recuperación tras los esfuerzos.

Cristiano Ronaldo y su hijo mayor, Cristiano Ronaldo Jr., en una imagen de redes sociales. Instagram

Según ha revelado en varias ocasiones el chef que trabaja con él en Arabia Saudí, el aguacate suele ser uno de los protagonistas de su desayuno.

Este alimento destaca por su aporte de grasas saludables, capaces de proporcionar energía sostenida, favorecer la sensación de saciedad y contribuir al cuidado cardiovascular, aspectos clave para afrontar jornadas de entrenamiento de alta intensidad.

Los huevos también ocupan un lugar destacado en la primera comida del día. Su elevado contenido en proteínas de calidad los convierte en un aliado para el mantenimiento y desarrollo muscular, además de ayudar a prolongar la sensación de saciedad.

Su día a día

El desayuno se completa habitualmente con una taza de café, una bebida muy presente entre los deportistas por el efecto estimulante de la cafeína antes de la actividad física.

A lo largo del día, la apuesta de Ronaldo sigue centrada en productos frescos y mínimamente procesados. En el almuerzo predominan las verduras, el pollo y el pescado, una combinación que aporta proteínas, vitaminas y grasas saludables sin un exceso de calorías.

Mientras las fuentes de proteína contribuyen al fortalecimiento muscular, las verduras proporcionan fibra y micronutrientes esenciales para el correcto funcionamiento del organismo.

La cena mantiene una filosofía similar. El futbolista suele optar por carnes magras o pescado acompañados de vegetales, priorizando comidas ligeras que faciliten la digestión y favorezcan el descanso.

Además, incorpora pequeñas ingestas entre horas con el objetivo de optimizar la recuperación física y evitar periodos prolongados de ayuno.

Tan importante como lo que incluye en su alimentación es aquello que ha decidido reducir con el paso de los años.

Entre los productos cuyo consumo ha limitado se encuentran los lácteos, el pan y la pasta, una estrategia orientada a mantener estables los niveles de energía y controlar con precisión su composición corporal.