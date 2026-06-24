Denise, madre de Jude Bellingham: "Si una pelota se le acercaba, la recogía con las manos y la devolvía lanzándola"

Jude Bellingham, con su zancada imponente, su clarividencia táctica y una madurez impropia de su edad, se ha convertido en el gran referente del Real Madrid y de la selección inglesa. Sin embargo, detrás de la estrella que devora registros en la élite del deporte rey, se esconde una paradoja maravillosa.

Hubo un tiempo en el que el balón no era su aliado, sino un estorbo que interrumpía sus juegos infantiles. Esta reveladora faceta de su infancia salió a la luz durante una íntima entrevista concedida a los medios oficiales de LALIGA.

En un ambiente distendido y reflexivo, la familia del jugador desgranó los primeros pasos de Jude antes de que el mundo conociera su talento.

Fue precisamente su madre, Denise, quien dejó constancia de una anécdota que hoy resulta casi inverosímil, pero que define a la perfección el nulo interés inicial de su hijo por el deporte que hoy domina: "Si una pelota se le acercaba, la recogía con las manos y la devolvía lanzándola".

La frase, cargada de la ternura y la complicidad de una madre que recuerda los primeros años de su hijo, contrasta radicalmente con el Bellingham actual, capaz de domesticar los balones más difíciles con un control orientado de terciopelo.

Jude Bellingham celebra un gol con el Real Madrid Europa Press

En aquellas primeras sesiones de entrenamiento a las que acudía casi por inercia familiar, el pequeño Jude prefería el contacto con la naturaleza antes que el césped sintético o los disparos a portería.

El propio futbolista inglés corroboró la historia de su madre en la misma intervención, confesando entre risas que solía ignorar el juego para dedicarse a recoger margaritas y flores del campo con el único objetivo de hacerle pulseras y pequeños ramos a Denise.

El desinterés por el esférico parecía un muro insalvable, sobre todo considerando que su padre, Mark Bellingham, era un delantero de culto y un goleador implacable en las categorías semiprofesionales del fútbol británico.

Pero en el hogar de los Bellingham nunca existió la presión. Aquel niño que cogía el balón con las manos para quitárselo de encima recibió el espacio necesario para encontrar su propio camino.

El cambio definitivo llegó por pura maduración y observación: ver a su padre jugar cada fin de semana en campos modestos, rodeado de pasión genuina, encendió una chispa tardía pero inextinguible.

Este testimonio no solo humaniza a uno de los grandes iconos del deporte contemporáneo, sino que desmonta el mito del predestinado. Jude Bellingham no nació con un balón pegado al pie; de hecho, lo rechazaba.

Su historia es la prueba de que el talento necesita tiempo, libertad y el entorno familiar adecuado para florecer. Hoy, aquella pelota que el pequeño Jude devolvía con las manos es la misma que obedece ciegamente a sus pies en los escenarios más imponentes del planeta.