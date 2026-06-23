El éxito de José Mourinho fuera del fútbol: una inversión de 33,5 millones de euros y Londres como destino preferido

José Mourinho no solo ha forjado una de las carreras más extraordinarias del fútbol moderno, sino que también ha demostrado tener una visión privilegiada para las finanzas a largo plazo.

El ejemplo más paradigmático de esta habilidad es su espectacular mansión en el elitista barrio de Belgravia, en Londres. Al comienzo de su exitosa primera etapa en el fútbol inglés, el técnico portugués adquirió una lujosa casa adosada por unos siete millones y medio de euros.

Ubicada en Eaton Terrace, en pleno corazón de una zona conocida por albergar embajadas y grandes fortunas mundiales, la propiedad de seis dormitorios se encuentra a muy poca distancia del estadio del Chelsea, club en el que consiguió numerosos éxitos.

Con el paso de los años, el siempre cotizado mercado inmobiliario londinense experimentó un espectacular repunte, convirtiendo la compra del entrenador en una absoluta operación maestra.

Para el año 2019, las tasaciones ya estimaban el valor de la residencia en 33,5 millones de euros. Esto significa que Mourinho multiplicó casi por cuatro su inversión original, generando más de 20 millones de euros en plusvalías.

Más allá del evidente beneficio económico, este inmueble representó un verdadero ancla vital para el portugués. Incluso cuando su exigente profesión lo llevó a dirigir banquillos muy lejos de la capital británica, como en el Manchester United o en la Roma, su familia continuó residiendo allí. Belgravia demostró ser el activo refugio perfecto para proteger su enorme patrimonio.

Sin embargo, esta exclusiva vivienda es apenas la punta del iceberg de un imperio financiero mucho mayor. Diversas estimaciones sitúan la fortuna personal del "Special One" en una horquilla que oscila entre los 100 y 135 millones de dólares. A lo largo de su trayectoria, su patrimonio inmobiliario global ha llegado a superar los cincuenta millones de euros, sumando numerosas propiedades en su Portugal natal.

Sus ingresos se nutren de los millonarios contratos deportivos que ha firmado a lo largo de las décadas, acumulando cerca de 97 millones de libras solo en sueldos dentro de la Premier League y cobrando sustanciosas indemnizaciones por despido. Asimismo, su magnética imagen pública le ha permitido firmar lucrativos acuerdos de patrocinio con gigantes corporativos como Jaguar, Adidas, Hublot y American Express.

Todo este robusto andamiaje económico se sostiene sobre un palmarés que comenzó a fraguarse discretamente en Setúbal trabajando. Su salto a la gloria mundial ocurrió con el Porto al ganar la ansiada Liga de Campeones en 2004, lo que inició un periplo inigualable por el Chelsea, el histórico triplete con el Inter de Milán, la inalcanzable liga de los cien puntos con el Real Madrid y su exitoso paso europeo por la Roma.

Con más de veinticinco grandes títulos a sus espaldas y tras finalizar su etapa en el Fenerbahçe turco, regresó a sus orígenes asumiendo las riendas del Benfica en septiembre de 2025. Ahora tiene un nuevo reto mayúsculo en el banquillo del Real Madrid.