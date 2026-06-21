El portero del Sabadell alienta a los aficionados a insultar a Pedro Sánchez: "Digo su nombre y contestáis con lo que salga..."

Diego Fuoli, portero del Sabadell, fue protagonista en la celebración tras el ascenso a Segunda. Captura de redes sociales

El Sabadell consiguió en la noche del sábado volver a Segunda División cinco años después. La remontada ante el Zamora puso fin a una pesadilla que comenzó tras el ascenso a Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español. Sin embargo, en los dos últimos años han enderezado el rumbo y tras consumar dos ascensos consecutivos, regresan al fútbol profesional.

No obstante, el protagonismo lo ha acaparado el portero durante la celebración. En la mañana de este domingo, desde el balcón del Ayuntamiento pronunció unas palabras cargadas de polémica: "Voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que salga: Pedro Sánchez…".

Diego Fuoli dejó la frase a medias para que la continuaran los aficionados. Así inició el guardameta el insulto más repetido contra el presidente del Gobierno en todo tipo de celebraciones multitudinarias.

El portero Diego Fuoli del Sabadell en el balcón del Ayuntamiento de la ciudad donde gobierna el PSC: "Voy a soltar una expresión y contestáis con lo que salga... 'Pedro Sánchez..." pic.twitter.com/ULjQ155fpB — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) June 21, 2026

La intervención del futbolista de 28 años ha sido, además, muy criticada por hacerse además en el balcón de un ayuntamiento donde la alcaldesa, Marta Farrés, pertenece al PSC.

Antes de este episodio, todo el equipo recorrió las calles de la ciudad en un autobús descubierto, desde el Estadio de la Nova Creu Alta hasta el Ayuntamiento.

Allí, fueron recibidos y homenajeados por la alcaldesa, Marta Farrés, y varios concejales en la sala de plenos del edificio municipal donde gobierna el PSC. Eso no impidió a Fuoli, natural de Zaragoza, coger el micrófono y empañar la celebración de toda la ciudad.

A pesar de que Farrés no se ha pronunciado públicamente acerca del episodio, sí que lo ha hecho Óscar Puente, que se ha limitado a citar una frase famosa del cómico Pepe Rubianes: "Esto es lo que pasa cuando le das dinero a un tonto. Que enseguida le sale el facha".