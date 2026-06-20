El éxito de Beckham, 51 años, lejos del fútbol: una millonaria inversión como agricultor en su granja de miel y hortalizas

Durante décadas, el nombre de David Beckham estuvo inevitablemente asociado al glamour de las pasarelas de moda, a los estadios más imponentes de todo el planeta y a los contratos publicitarios más lucrativos de la élite deportiva.

Sin embargo, a sus 51 años, la vida del exjugador del Real Madrid y el Manchester United ha dado un vuelco radical que ha sorprendido por igual a sus seguidores y a los expertos del sector.

Lejos de los focos mediáticos, las alfombras rojas y el bullicio de las grandes metrópolis, el astro británico ha consolidado una millonaria inversión que lo ha transformado en un auténtico agricultor de pleno derecho.

Beckham ha decidido cambiar los botines de fútbol por las botas de barro, encontrando su verdadero refugio en una espectacular y extensa propiedad ubicada en los Cotswolds, en plena campiña inglesa.

Lo que inicialmente comenzó como un simple pasatiempo para escapar del estrés diario y desconectar de sus múltiples compromisos comerciales se ha terminado convirtiendo en un proyecto agrícola de primer nivel y de un altísimo valor económico.

Sir David Beckham tras ser nombrado caballero por el rey Carlos Reuters

El excentrocampista ha invertido una auténtica fortuna en diseñar y poner en marcha una granja que destaca por ser autosostenible, eficiente y plenamente productiva.

Su rutina actual dista mucho de las reuniones de negocios tradicionales a las que estaba acostumbrado; ahora, el exfutbolista se dedica en cuerpo y alma a podar los cultivos personalmente, revisar minuciosamente el estado de la tierra y planificar con antelación las próximas cosechas de la temporada.

Esta faceta como agricultor no es una mera estrategia de marketing para redes sociales, ya que el británico se ha tomado muy en serio la gestión del suelo, aplicando técnicas avanzadas de rotación de cultivos y optimizando al máximo los recursos naturales de su finca.

El núcleo central de esta ambiciosa inversión agrícola se divide en dos pilares fundamentales que ya están dando sus frutos de manera muy exitosa: la apicultura y la producción hortofrutícola.

Beckham ha instalado una compleja red de colmenas de última generación destinadas a la producción de miel orgánica de una calidad excepcional.

Al mismo tiempo, la propiedad cuenta con extensos invernaderos y bancales perfectamente acondicionados donde se cultivan hortalizas de temporada de manera estrictamente ecológica.

Toda esta infraestructura agrícola de punta cuenta con sistemas de riego eficientes y herramientas de labranza que respetan al máximo el ecosistema local.

El gran éxito de este retiro productivo radica en la coherencia y el esfuerzo real que el británico le dedica al campo cada día de su vida.

No ejerce como un terrateniente ausente que vigila desde la distancia, sino que se involucra activamente en todas las labores diarias, demostrando al mundo entero que la pasión por la tierra puede llegar a ser tan exigente, disciplinada y gratificante como el deporte de alta competencia.