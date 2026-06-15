Cuando las exigencias del fútbol de élite conceden un respiro, Nico Williams, jugador del Athletic Club de Bilbao, encuentra un lugar perfecto para desconectar muy cerca de la frontera española. Se trata de San Juan de Luz, una localidad costera del País Vasco francés que combina historia, tradición y tranquilidad.

Situada en el departamento de Pirineos Atlánticos, San Juan de Luz cuenta con alrededor de 14.000 habitantes y es uno de los destinos más conocidos de la costa vasca francesa. Su ubicación privilegiada, junto al mar Cantábrico, la convierte en un enclave muy atractivo.

La localidad mantiene una estrecha relación con la cultura vasca. Sus calles, plazas y edificios conservan una identidad propia que ha resistido el paso del tiempo. La tradición vasca sigue muy presente en la vida diaria de sus vecinos.

Uno de los aspectos más llamativos de San Juan de Luz es su pasado marítimo. Durante siglos fue conocida por ser un importante puerto pesquero y por albergar a numerosos corsarios vascos, marinos autorizados por la Corona para atacar embarcaciones enemigas.

Aquellos navegantes convirtieron la localidad en un punto estratégico del Atlántico. Gracias a su actividad, el puerto vivió una época de gran prosperidad económica que marcó el desarrollo de la ciudad durante buena parte de su historia.

Nico Williams, embajador de Red Bull Red Bull Content Pool

Pasear hoy por el casco antiguo permite descubrir numerosas huellas de aquel pasado. Las fachadas tradicionales, los edificios históricos y las estrechas calles recuerdan la importancia que tuvo la villa en los siglos XVI y XVII.

Pero San Juan de Luz no solo destaca por sus corsarios. También ocupa un lugar especial en la historia europea gracias a un acontecimiento de enorme relevancia. En 1660 acogió una de las bodas reales más importantes de la época.

Fue en la iglesia de San Juan Bautista donde el rey Luis XIV de Francia contrajo matrimonio con María Teresa de Austria, hija del rey Felipe IV de España. Aquella unión selló la paz entre ambos países tras años de conflictos.

La iglesia sigue siendo uno de los principales atractivos turísticos de la localidad. Cada año recibe a miles de visitantes interesados en conocer el escenario de un acontecimiento que marcó la historia del continente.

Iñaki Williams y Nico Williams, tras un partido contra el Athletic. EFE

Además de su patrimonio, San Juan de Luz presume de una amplia bahía protegida del fuerte oleaje. Sus playas, su gastronomía y su ambiente relajado la convierten en un destino ideal para descansar.

No resulta extraño que un futbolista como Nico Williams encuentre aquí un refugio lejos del ruido mediático. Entre historia, mar y tradición, San Juan de Luz ofrece el equilibrio perfecto para recargar energías antes de afrontar nuevos retos deportivos.