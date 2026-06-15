Miguel, padre de Mikel Merino: "Estuvo 2 años en Vigo y la primera camiseta que se puso fue la del Celta"

La trayectoria de Mikel Merino ha estado marcada por el fútbol desde sus primeros días de vida. Antes de convertirse en uno de los referentes de la selección española, el centrocampista tuvo una curiosa conexión con Vigo gracias a la carrera de su padre.

Miguel Merino, exfutbolista profesional, jugó en el Celta de Vigo entre 1994 y 1997. Durante aquella etapa, la familia residió en la ciudad gallega y el actual internacional español vivió allí parte de sus primeros años.

En una entrevista concedida a La Voz de Galicia, el exjugador recordó algunos momentos de aquella época. Entre ellos, una anécdota que une para siempre a su hijo con la entidad celeste.

"Mikel estuvo en Vigo un par de años y la primera camiseta que se enfundó fue la del Celta", explicó Miguel Merino. Una imagen que todavía conserva la familia y que ha adquirido un valor especial con el paso del tiempo.

El exfutbolista también recordó que su hijo era apenas un recién nacido cuando comenzó a acudir a los partidos. Aquellas experiencias llegaron mucho antes de que pudiera imaginar una carrera profesional en la élite.

Mikel Merino, durante un partido con el Arsenal. REUTERS

"Estaba recién nacido y, al poco de nacer, ya había un par de fotos", señaló.

La vinculación con el Celta no termina ahí. Miguel Merino reveló que el primer encuentro de fútbol que presenció su hijo tuvo lugar en el estadio de Balaídos.

"La primera vez que estuvo en un partido de fútbol fue en Balaídos", recordó. Un dato llamativo teniendo en cuenta el protagonismo que años después alcanzaría el mediocampista en el fútbol internacional.

Más allá del deporte, la familia guarda un gran recuerdo de su estancia en Vigo. Fueron años importantes tanto a nivel profesional como en el ámbito personal.

"Hacíamos mucha vida fuera de casa siempre que podíamos", explicó Miguel. Los paseos por la ciudad y las visitas a la playa de Samil formaban parte de la rutina familiar.

El padre del jugador aseguró que aquella etapa dejó una huella imborrable. Vigo se convirtió en un lugar muy especial para los Merino durante aquellos años.

Mikel Merino celebra el gol marcado ante Bulgaria. EFE

"La experiencia fue muy positiva. Fue una época extraordinaria en lo deportivo y en lo personal", afirmó el exfutbolista al recordar su paso por el club gallego.

Con el tiempo, Mikel Merino se formó en la cantera de Osasuna y desarrolló una destacada carrera profesional. Sin embargo, sus primeros recuerdos futbolísticos siempre estarán ligados al Celta.

Hoy, convertido en una de las figuras del fútbol español, conserva una curiosidad que pocos jugadores pueden contar: la primera camiseta que vistió en su vida fue la celeste.