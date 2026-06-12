El éxito de Marcos Llorente fuera del fútbol: una inversión de 1,3 millones de euros para expandir su cadena alimentaria

El éxito en el deporte de élite ya no se mide únicamente por los títulos conseguidos sobre el césped, sino también por la visión estratégica para gestionar el patrimonio fuera de él.

Marcos Llorente, centrocampista del Atlético de Madrid, es uno de los máximos exponentes de esta nueva hornada de futbolistas devenidos en empresarios. A través de una filosofía estrictamente ligada al bienestar y la nutrición, el madrileño ha consolidado un auténtico imperio comercial.

Su movimiento más ambicioso hasta la fecha ha sido la inyección de más de 1,3 millones de euros en su proyecto estrella: la cadena de restauración saludable Naked & Sated.

La apuesta de Llorente por el sector alimentario responde a una convicción personal profunda. Conocido en el vestuario por su estricto compromiso con la dieta paleolítica y el cuidado del organismo, el futbolista decidió canalizar su estilo de vida en un modelo de negocio escalable.

Junto al chef Roberto Bosquet y bajo la gestión operativa de su hermano Alejandro a través de la sociedad Fast Good S.L., Naked & Sated nació con el firme propósito de democratizar la comida rápida libre de ultraprocesados y azúcares añadidos.

Marcos Llorente realizando los ejercicios de calentamiento en la previa del partido ante el Sevilla. Europa Press

Para sostener una agresiva fase de expansión nacional, el jugador ejecutó ampliaciones de capital que superaron la barrera de los 1,3 millones de euros. Estos fondos se han destinado de forma íntegra a la apertura de nuevos locales bajo el formato de franquicias y establecimientos propios.

De este modo, la marca ha logrado expandirse con éxito desde sus raíces en Madrid hacia otras plazas clave como Valencia y Bilbao. Aunque el rápido despliegue ha exigido asumir ciertos balances en números rojos propios de las fases de crecimiento corporativo, el valor de mercado de la marca no ha parado de cotizar al alza.

La diversificación alimentaria de Llorente no se detiene en los restaurantes. El mediocampista ha tejido una red complementaria invirtiendo en MIWI Real Drinks, firma pionera en kombuchas sin azúcar en España, y en Irreverente, una marca de cafés de especialidad.

Ambas inversiones crean una sinergia perfecta con sus locales, ofreciendo un menú completamente alineado con la salud celular. Marcos Llorente demuestra que hay vida inteligente más allá de las botas de fútbol.

Con una inversión millonaria bien dirigida, su cadena alimentaria no solo redefine el concepto de fast food, sino que asegura su futuro financiero mucho más allá del pitido final de su carrera deportiva.