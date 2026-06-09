La respuesta del Atleti al Real Madrid tras la oferta por Julián: "No os agradecemos nada. Nos hacéis reír más que el Barça"

El Atlético de Madrid se ha reído de la oferta formulada este martes por el Real Madrid para hacerse con los derechos federativos del delantero argentino Julián Álvarez y que el conjunto colchonero rechazó, remitiéndole a la cláusula de recisión del jugador, que asciende a 500 millones de euros.

En su cuenta oficial de X, el Atlético de Madrid citó el mensaje en el que el Real Madrid publicó el comunicado oficial con el que dio a conocer la oferta y lo acompañó de emoticonos sonrientes.

Acto seguido desglosó su respuesta al Real Madrid en cuatro aclaraciones concretas, alternando los reproches institucionales con la ironía:

Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:

1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.

2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos… — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

En los dos primeros apartados, el club colchonero ironizó sobre la supuesta edición de un vídeo del Papa y rechazó de forma explícita mantener cualquier tipo de cordialidad con el conjunto blanco, señalando textualmente que "no les agradecen nada" y pidiendo que no se confunda la educación con el agradecimiento.

El punto clave a nivel deportivo sirvió para cerrar definitivamente la puerta de salida al delantero argentino. La directiva del Metropolitano fue tajante al afirmar que no estudian ni valoran ninguna oferta por el futbolista, desactivando así la propuesta económica presentada por el Real Madrid.

P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, @realmadrid! — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

En la cuarta aclaración, el Atlético recurrió al sarcasmo para comparar la postura de su vecino madrileño con la del club azulgrana, asegurando en tono de burla que las comunicaciones del Real Madrid les hacían "reír".

El texto concluyó con una posdata directa hacia el nuevo presidente madridista, en la que el club rojiblanco le instaba a dejar de incorporar a futbolistas pertenecientes a la academia del Atlético de Madrid.