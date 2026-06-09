El refugio de Kepa Arrizabalaga en un pueblo de 8.000 habitantes: iglesia gótica y una playa con piedras calizas rojas

Kepa Arrizabalaga mantiene un fuerte vínculo con Ondarroa, lugar donde nació, una localidad costera de Vizcaya que ronda los 8.000 habitantes y que destaca por su patrimonio histórico, su tradición marinera y sus espectaculares paisajes junto al mar.

Ubicado en la desembocadura del río Artibai, Ondarroa es uno de los municipios con más personalidad de la costa vasca. Sus calles, sus puentes y su puerto pesquero forman una imagen reconocible que ha acompañado durante generaciones a quienes han crecido en esta zona del norte de España.

Para el portero, este enclave representa un lugar ideal para alejarse de la presión mediática y disfrutar de un entorno mucho más tranquilo que el de las grandes ciudades en las que ha desarrollado su carrera profesional.

Uno de los principales símbolos de Ondarroa es la iglesia de Santa María, un imponente templo de estilo gótico vasco construido entre los siglos XV y XVI. Su fachada y su gran escalinata la han convertido en uno de los edificios más emblemáticos de la localidad.

La importancia histórica de esta iglesia va más allá de su función religiosa. Se trata de uno de los monumentos más destacados de la arquitectura gótica de la provincia y constituye una de las visitas imprescindibles para quienes descubren el municipio por primera vez.

Kepa Arrizabalaga REUTERS

Junto a su patrimonio monumental, Ondarroa también presume de una costa de gran belleza. A pocos kilómetros del núcleo urbano se encuentra la conocida playa de Saturraran, un enclave natural que llama la atención por su paisaje y por la presencia de características formaciones rocosas.

En esta zona costera pueden observarse piedras calizas de tonalidades rojizas, un elemento geológico que aporta un aspecto singular al paisaje. La combinación entre los acantilados, el mar Cantábrico y estas rocas convierte el entorno en uno de los más atractivos de la comarca.

La relación de Ondarroa con el mar forma parte de su identidad. Durante décadas, la pesca ha sido uno de los motores económicos de la localidad, dejando una profunda huella en sus costumbres, su gastronomía y su forma de entender la vida.

Para Kepa Arrizabalaga, este rincón de la costa vasca ofrece algo difícil de encontrar en otros lugares: cercanía, tranquilidad y un fuerte sentimiento de pertenencia. Un espacio donde desconectar de la exigencia del fútbol profesional y reconectar con sus orígenes.

Entre la monumentalidad de la iglesia gótica de Santa María, la belleza de la playa de Saturraran y el encanto de un municipio marinero con siglos de historia, Ondarroa se ha consolidado como uno de los refugios más especiales para el internacional español. Un destino donde tradición, naturaleza y mar conviven en perfecta armonía.