Florentino Pérez vota en las elecciones a la presidencia del Real Madrid entre el cariño de los socios

Florentino Pérez llega a votar en las elecciones a la presidencia del Real Madrid. EFE

A las 9.00 horas se abrían las puertas del Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid y tan solo 58 minutos después, Florentino Pérez ha acudido a ejercer su derecho al voto en unas elecciones que decidirán el futuro del club.

El presidente de la entidad madridista ha votado en la mesa 02 por su número de socio, el 1.484. La afluencia en Valdebebas es máxima, y es que los socios son conscientes de la importancia que tienen estos comicios.

Hasta su llegada a la mesa, Florentino estuvo arropado por los socios del Real Madrid, quienes no dudaron en mostrarle su apoyo y en hacerse fotografías con el dirigente del club blanco, quien se paró con todos ellos.

“Por quienes nos hicieron Madridistas, por ellos y por nosotros, vayamos a votar. Nos queda mucha historia por hacer”. Florentino Pérez. pic.twitter.com/K9OpHSSAhB — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 7, 2026

Y es que antes y después de depositar la papeleta se sacó multitud de fotos con los socios que había en ese momento en el pabellón de la Ciudad Real Madrid.

Esta es la primera vez en 20 años que el Real Madrid vive unas elecciones que desembocan en el camino de las urnas.

La última vez que los socios del Real Madrid acudieron a las urnas fue el 2 de julio de 2006. En aquella ocasión Ramón Calderón se convirtió en el nuevo presidente del conjunto blanco al ganar las elecciones con 8.344 votos.

Fueron unas votaciones ajustadas, ya que Juan Palacios obtuvo 8.098 votos, mientras que Villar Mir se quedó con 6.712, unas elecciones marcadas por la anulación del voto por correo.

Florentino Pérez ya había llegado a la presidencia antes, en el año 2000, cuando se impuso a Lorenzo Sanz con la baza del fichaje de Luis Figo como cara visible de aquella campaña. El actual presidente salió del poder en 2006 y regresó en 2009 tras presentarse a unas elecciones en las que no tuvo rival.

Desde entonces, Pérez ha seguido consolidándose en la presidencia tras varios ciclos en los que nunca hubo nadie capaz de montar una candidatura alternativa para ofrecer una vía diferente.