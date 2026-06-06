Julián Álvarez, Bernardo Silva y Cucurella: el nuevo partido que disputan Barça y Atlético de Madrid en el mercado

Cucurella, a la izquierda; Julián Álvarez, en el centro; Bernardo Silva, a la derecha.

Este mercado de fichajes de verano amenaza con convertirse en un auténtico campo de batalla entre Atlético de Madrid y FC Barcelona.

Lo que comenzó como un episodio de máxima tensión por el interés azulgrana en Julián Álvarez ha evolucionado hacia una disputa mucho más amplia, con varios nombres de primer nivel en el centro de una rivalidad que promete incluso quitarle cierto protagonismo al Mundial.

La chispa que encendió el conflicto fue la ofensiva del Barcelona por el argentino. El club catalán llegó a presentar una propuesta cercana a los 100 millones de euros para hacerse con los servicios de Julián Álvarez.

En los despachos del Metropolitano la maniobra fue interpretada como una intromisión inaceptable en torno a su jugador franquicia, generando un profundo malestar en la cúpula atlética y elevando la tensión institucional entre ambas entidades.

Sin embargo, el enfrentamiento no termina ahí. Atlético y Barça han comenzado a coincidir también en varios de sus grandes objetivos para reforzar sus plantillas, convirtiendo cada negociación en un pulso directo entre dos de los gigantes de LaLiga.

Mismos objetivos de mercado

Los casos más representativos son los de Bernardo Silva y Marc Cucurella, dos futbolistas con un enorme cartel internacional que podrían protagonizar algunos de los movimientos más relevantes del verano.

En el caso del internacional portugués, afronta una situación especialmente atractiva para los grandes clubes europeos. A sus 31 años, el mediapunta termina su contrato con el Manchester City y podría cambiar de aires sin necesidad de traspaso.

Durante meses, el Atlético de Madrid había trabajado discretamente en una operación que consideraba muy avanzada. La posibilidad de incorporar a un futbolista de semejante calidad sin desembolso por transferencia era vista como una oportunidad estratégica difícilmente repetible.

No obstante, en las últimas semanas el escenario ha dado un giro significativo. El Barcelona ha intensificado su interés y ha recuperado una candidatura que parecía enfriada.

Bernardo Silva, durante el Manchester City-Aston Villa EFE Reuters

Bernardo Silva ha sido durante años uno de los grandes deseos de la dirección deportiva azulgrana, y las circunstancias actuales vuelven a situarlo en una posición privilegiada dentro de la planificación culé.

Además, la reciente decisión del jugador de aplazar la elección de su futuro hasta después del Mundial ha otorgado al Barça un margen de maniobra extra para ajustar tanto su proyecto deportivo como su encaje económico.

Los medios deportivos catalanes sostienen que el portugués sigue contemplando con especial interés la posibilidad de vestir la camiseta azulgrana, una preferencia que podría resultar decisiva cuando llegue el momento de tomar una decisión definitiva.

Su disposición a esperar refuerza la sensación de que el Barcelona mantiene opciones muy reales de imponerse en esta carrera.

Las dudas de Cucurella

La situación de Marc Cucurella presenta similitudes evidentes. El lateral izquierdo de la selección española atraviesa un momento de incertidumbre en el Chelsea, donde los continuos cambios estructurales y deportivos han abierto la puerta a posibles salidas.

El Atlético lleva tiempo identificando al defensa catalán como una de las piezas ideales para reforzar el carril izquierdo de Simeone, especialmente por su intensidad competitiva, capacidad física y experiencia al máximo nivel.

Sin embargo, nuevamente el Barcelona aparece como un competidor de enorme peso. Formado en La Masia, Cucurella mantiene un vínculo emocional con el club azulgrana y la posibilidad de regresar al lugar donde inició su formación deportiva constituye un argumento muy poderoso.

Cucurella, en un partido con el Chelsea Reuters

La operación, eso sí, dependería en gran medida de los movimientos previos que pueda realizar el Barça en su línea defensiva. Eventuales salidas de jugadores como Alejandro Balde o incluso Jules Koundé podrían abrir el espacio necesario para acometer una incorporación de estas características.

Mientras tanto, el Atlético tampoco permanece inmóvil. El club rojiblanco habría activado una estrategia de acercamiento utilizando a varios internacionales españoles de la plantilla para transmitir al futbolista las bondades del proyecto colchonero.

Se trata de una fórmula que ya ofreció resultados en el pasado, especialmente durante el proceso que desembocó en la llegada de Julián Álvarez a Madrid, cuando varios compañeros de selección desempeñaron un papel importante para convencer al delantero argentino de abandonar el Manchester City.

Todo este contexto se desarrolla apenas semanas después de uno de los episodios más polémicos de la relación reciente entre ambos clubes.

A través de su cuenta oficial en X, el Atlético respondió con dureza a las constantes especulaciones sobre sus futbolistas, llegando a calificar sarcásticamente al Barcelona como un "equipo pequeño".

La publicación mostraba a figuras azulgranas como Lamine Yamal, Pedri y Raphinha vistiendo los colores rojiblancos, acompañados de un mensaje cargado de ironía sobre las continuas preguntas relacionadas con posibles fichajes.

Paralelamente, trascendió la existencia de una reunión en Barcelona entre Deco, director deportivo del club azulgrana, y representantes de Julián Álvarez para explorar la viabilidad de una futura operación.

El 'caso Julián Álvarez'

Aunque desde el Atlético se negó oficialmente la existencia de una oferta formal, la propuesta económica existió y alcanzó cifras cercanas a los 100 millones de euros.

Con este escenario, el verano de 2026 se perfila como uno de los más intensos de los últimos años. Atlético de Madrid y Barça comparten objetivos, compiten por algunos de los mismos futbolistas y mantienen una relación institucional marcada por la desconfianza.

La batalla ya no se libra únicamente sobre el terreno de juego: también se disputa en despachos. Y todo indica que el enfrentamiento entre ambos clubes está lejos de haber alcanzado su punto culminante.