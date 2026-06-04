El municipio almeriense de Roquetas de Mar, en la costa de Andalucía, es conocido por su combinación de litoral, patrimonio y espacios naturales, y es también el lugar de origen del futbolista Álex Baena, actual jugador del Atlético de Madrid.

Sus playas se extienden a lo largo del municipio y constituyen uno de los principales atractivos de la zona, con amplios arenales y aguas del Mediterráneo que atraen a visitantes durante todo el año.

Algunas de estas playas cuentan con reconocimientos de calidad como la Bandera Azul, que distingue la limpieza de las aguas y la calidad de los servicios ofrecidos en el litoral.

El municipio combina esta oferta costera con un entorno urbano orientado al turismo, donde la actividad económica se apoya en servicios, comercio y la afluencia de visitantes nacionales e internacionales.

En el entorno del puerto se encuentra el Castillo de Santa Ana, una fortificación del siglo XVI restaurada que forma parte del patrimonio histórico de Roquetas de Mar. Este espacio se ha convertido en un punto de actividad cultural, con exposiciones y eventos que aprovechan su valor histórico y su ubicación junto al mar Mediterráneo.

Baena sentado en el banquillo. Europa Press

En el término municipal se sitúa el paraje natural Punta Entinas-Sabinar, un espacio protegido de gran valor ecológico en la costa de Almería. Este entorno alberga ecosistemas de dunas y salinas que sirven de refugio para numerosas especies de aves migratorias a lo largo del año.

Álex Baena, nacido en Roquetas de Mar, ha desarrollado su carrera en el fútbol profesional desde sus inicios en el Villarreal CF hasta acabar en el Atlético de Madrid y estar a punto de jugar su primer Mundial.

Roquetas de Mar combina desarrollo turístico, actividad cultural y espacios naturales, lo que define su carácter dentro de la provincia de Almería. El equilibrio entre mar, patrimonio y naturaleza convierte al municipio en un lugar de referencia en la costa andaluza durante todo el año.

El crecimiento urbanístico del municipio ha ido acompañado de una planificación orientada a mantener el equilibrio entre zonas residenciales, turismo y conservación de espacios naturales protegidos.

Baena durante el partido contra Serbia. EFE

La actividad pesquera y la tradición marinera también forman parte de la identidad histórica de Roquetas de Mar, ligada a su desarrollo junto al Mediterráneo.

En conjunto, el municipio ofrece una combinación de recursos naturales, patrimonio histórico y oferta turística que lo convierte en un enclave destacado del litoral almeriense.

Este conjunto refuerza su atractivo como destino residencial y turístico en el sureste español mediterráneo de referencia regional.