El Manchester City estudia demandar a Riquelme tras su anuncio sobre Haaland: "Falso. No hay cláusula que lo permita"

El Manchester City amenaza a Enrique Riquelme con tomar acciones legales. El club inglés reacciona de manera contundente a las palabras en El Hormiguero del candidato a la presidencia del Real Madrid, que dijo que fichará a Erling Haaland.

"Las historias que han surgido de España sobre el futuro de Erling Haaland son falsas. No hay ninguna posibilidad de que esto ocurra y no existe ninguna cláusula contractual que lo permita", dice el comunicado compartido a los medios por el City.

Además, el club de la ciudad de Mánchester señala que está "considerando acciones legales por el uso de la imagen de nuestro jugador en este contexto".

La polémica estalló a raíz de la visita de Riquelme al plató de El Hormiguero, donde pretendía presentar su gran golpe de efecto electoral ante la audiencia de prime time.

El empresario, que ya había deslizado que guardaba un anuncio "bomba" para el programa, se comprometió públicamente a que Haaland será una de las piezas centrales de su proyecto si gana las elecciones del 7 de junio, y acompañó su promesa de un acta notarial con la que intentó reforzar su credibilidad ante el socio.

Enrique Riquelme con la camiseta de Haaland. Captura de pantalla

La puesta en escena incluyó una camiseta del club blanco con el nombre del delantero a la espalda, reforzando la sensación de que el fichaje no es solo un deseo, sino un compromiso tangible con el votante.

Esa imagen ha sido precisamente uno de los detonantes de la reacción airada del City, que entiende que se está utilizando a su estrella en plena campaña electoral de otro club, sin base jurídica ni deportiva.

Desmentido oficial

El anuncio, sin embargo, duró apenas unas horas sin respuesta por parte del entorno de Haaland. La reacción llegó en forma de comunicado conjunto firmado por Alfie Haaland, padre del jugador, y Rafaela Pimenta, su representante, que salieron al paso de las afirmaciones del candidato:

"Todo muy entretenido, pero no es cierto. Deseamos lo mejor a ambos candidatos en las elecciones del Madrid". Un mensaje breve, pero lo suficientemente duro como para desactivar el supuesto acuerdo que Riquelme trataba de presentar como uno de los pilares de su campaña.

Ni el entorno del futbolista ni el club inglés han dejado un resquicio a la interpretación. Desde la parte del jugador se insiste en que no existe ningún pacto con la candidatura de Riquelme, mientras en Mánchester subrayan que Haaland sigue siendo la piedra angular del proyecto y que no contemplan su salida a corto plazo.

En el Madrid, el episodio alimenta inevitablemente el recuerdo de otros procesos electorales marcados por promesas de fichajes sonados, pero esta vez la respuesta ha llegado casi en tiempo real desde Mánchester y desde el círculo más cercano al delantero, dejando expuesto a Riquelme en el tramo final de campaña.