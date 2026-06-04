De la Fuente y su doble tarea ante Irak: una prueba para encajar la defensa y activar las alternativas a Lamine y Nico

La selección española afronta este jueves 4 de junio un ensayo general idóneo para ajustar sus mecanismos antes de adentrarse de lleno en el Mundial. El combinado dirigido por Luis de la Fuente se mide a Irak en un encuentro amistoso que servirá como un auténtico banco de pruebas de cara al esperado debut contra Cabo Verde el próximo 15 de junio.

Lejos de ser un simple trámite protocolario para cumplir con el calendario, el seleccionador nacional asume esta cita con la firme intención de encontrar respuestas inmediatas sobre el terreno de juego.

Con el bloque principal prácticamente definido en la mente del técnico riojano, los contratiempos físicos de última hora y la necesidad de consolidar nuevos relevos obligan a ensayar variantes de urgencia.

De esta manera, De la Fuente encara una doble tarea mayúscula sobre la pizarra: reconstruir un eje defensivo que ha perdido piezas clave y activar un plan de contingencia eficaz en los extremos, una zona donde sus grandes estrellas requieren protección inmediata.

Las sinergias en defensa

El primer gran rompecabezas para el cuerpo técnico se localiza en la línea de retaguardia. Desde la conclusión de la última Eurocopa, la obligada ausencia de Le Normand ha dejado un vacío importante de contundencia y jerarquía en el perfil derecho de la zaga central.

En este escenario de reconstrucción obligatoria, la figura de Aymeric Laporte emerge como el único pilar indiscutible; su veteranía, excelente salida de balón y liderazgo natural le aseguran un hueco totalmente fijo en el once inicial.

La gran incógnita radica ahora en quién será su acompañante ideal para otorgar solidez al equipo, una duda para la que De la Fuente maneja dos alternativas de estilo muy distinto, pero ambas sólidamente respaldadas por el rendimiento y la complicidad que sus protagonistas arrastran desde sus respectivos clubes.

Por un lado, aparece la opción de apostar firmemente por Marc Pubill como central derecho. Esta variante táctica posee un valor estratégico indudable: aprovechar la excelente sinergia y los automatismos mecánicos que el joven defensor comparte día a día en el Atlético de Madrid junto a Marcos Llorente.

La química contrastada entre ambos en el carril diestro colchonero ofrece una garantía absoluta de coberturas coordinadas, ayudas constantes y un entendimiento intuitivo que aportaría una solidez inmediata al bloque bajo de la Selección.

Por otro lado, el seleccionador baraja una fórmula de puro ADN barcelonista. La dupla compuesta por Eric García y Pau Cubarsí ha firmado un año extraordinario en el FC Barcelona, demostrando una compenetración asombrosa y una finura impecable a la hora de iniciar el juego desde atrás.

Pau Cubarsí y Eric García, durante un partido con España en los Juegos Olímpicos. EFE

Apostar por ellos supondría dejar en el banquillo a Laporte y trasladar un ecosistema asociativo ya maduro y testado directamente al corazón de la defensa nacional, otorgando a España una fluidez de balón envidiable y una salida limpia bajo presión. El choque contra Irak servirá precisamente para medir cuál de las vías ofrece un mayor equilibrio de cara a la cita oficial.

La urgencia de los extremos

Si la línea defensiva abre un debate por cuestiones de nombres, la zona de tres cuartos de campo lo hace por el estado físico de sus hombres más determinantes. Las dos grandes joyas de la corona del ataque español, Lamine Yamal y Nico Williams, llegan a esta concentración internacional entre algodones.

Aunque el optimismo impera en el cuerpo médico y ambos esperan estar plenamente disponibles para el ansiado debut del 15 de junio contra Cabo Verde, la realidad competitiva obliga a la máxima prudencia: si logran participar en el estreno, es prácticamente seguro que no lo harán en la plenitud de sus condiciones físicas.

Ante este serio contratiempo, el verdadero reto de De la Fuente en este amistoso consiste en encontrar y meter de inmediato en dinámica de competición a las alternativas de la plantilla, garantizando que el caudal ofensivo por las bandas no disminuya un ápice.

El abanico de posibilidades de la convocatoria permite al seleccionador dibujar dos escenarios bien diferenciados según las necesidades del guion.

Si la intención principal es replicar el modelo original basado en la amplitud, la velocidad y el uno contra uno constante, los nombres de Yeremi Pino y Víctor Muñoz ganan muchos enteros. Ambos representan a la perfección el perfil de extremo puro, encarador y vertical, plenamente capacitado para fijar a los laterales contrarios, desbordar por velocidad y pisar la línea de fondo con agresividad.

Víctor Muñoz, en un entrenamiento de la Selección EFE

Sin embargo, el partido frente a Irak también invita de forma clara a probar soluciones de un corte mucho más combinativo. Aquí es donde cobra una fuerza especial la opción de Álex Baena partiendo desde la banda izquierda para generar superioridades por dentro y asociarse constantemente con la medular.

A esta propuesta se suma el gran comodín de Gavi. El futbolista andaluz, que este año ha desempeñado con notable éxito ese rol caído a la banda en el Barça, inyectaría al ataque una dosis inigualable de intensidad, presión tras pérdida y un dinamismo entre líneas capaz de desarmar cualquier entramado defensivo cerrado que plantee el rival.

El compromiso de este jueves frente al combinado iraquí se presenta, por tanto, como un laboratorio crucial y un banco de pruebas de un valor incalculable para el futuro a corto plazo de la selección española. Luis de la Fuente sabe perfectamente que el éxito en el torneo oficial dependerá de la profundidad de su armario y de la velocidad con la que las piezas secundarias asimilen el protagonismo.

Encontrar las sinergias en defensa y activar los pulmones de repuesto para las bandas son las tareas prioritarias en una hoja de ruta donde no se permiten errores de cálculo. La cuenta atrás para Cabo Verde ya ha comenzado y las respuestas definitivas deben aparecer sobre el césped.