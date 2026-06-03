El municipio español donde se refugia De Gea: una curación milagrosa en 1562 y alta cocina con Estrella Michelín

A escasos kilómetros del bullicio de Madrid, en plena comarca toledana de La Sagra, se alza un rincón que combina a la perfección el sosiego histórico con el dinamismo contemporáneo.

Hablamos de Illescas, una localidad que en los últimos años ha cobrado un protagonismo mediático singular. No solo es el refugio de raíces del futbolista internacional David de Gea, sino también un territorio donde la fe, el arte universal y la vanguardia gastronómica se dan la mano.

De Gea, exguardameta del Atlético de Madrid y del Manchester United, mantiene un vínculo inquebrantable con este municipio. Aunque nació circunstancialmente en la capital española, Illescas fue el escenario de su infancia, el lugar donde dio sus primeros toques al balón y donde forjó el carácter que lo llevaría a la élite del fútbol mundial.

Para el deportista, esta villa representa un remanso de paz y desconexión, un hogar al que regresar lejos de los focos de los grandes estadios europeos. Sin embargo, el magnetismo de Illescas viene de largo.

El patrimonio local custodia crónicas que entrelazan lo divino y lo terrenal. El episodio más célebre de su identidad espiritual ocurrió en el año 1562, cuando el municipio fue testigo de una curación calificada de milagrosa.

David de Gea celebra sus dos penaltis parados al Milan. REUTERS

Francisca de la Cruz, una joven tullida que llegó desahuciada a la localidad, sanó por completo tras encomendarse a la Virgen de la Caridad. Este suceso cambió para siempre el devenir del pueblo, convirtiendo al Hospital de la Caridad en un importante centro de peregrinación.

El propio templo se transformó más tarde en un cofre de tesoros artísticos, al albergar en su altar mayor cinco lienzos originales pintados por El Greco.Hoy en día, el viajero que acude atraído por las huellas de De Gea o el misticismo del pintor cretense encuentra otra razón de peso para quedarse: la alta cocina.

Illescas se ha consolidado en el mapa internacional del buen comer gracias al restaurante El Bohío. Capitaneado por el célebre chef Pepe Rodríguez, muy popular por su faceta de jurado en el programa de televisión MasterChef, este establecimiento luce con orgullo su prestigiosa Estrella Michelin.

El restaurante es un homenaje a la cocina tradicional manchega, reinventada con técnicas modernas que transforman los sabores de la tierra en experiencias vanguardistas. Illescas demuestra que no hace falta ser una gran capital para albergar grandes historias.

Desde el Olmo del Milagro, bajo cuya sombra la leyenda sitúa al mismísimo Miguel de Cervantes, hasta los fogones más exclusivos de la Guía Michelin, este rincón toledano sigue demostrando por qué es el refugio perfecto para las estrellas.