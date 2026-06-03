Kieran Gibbs, el futbolista rico que empezó a invertir en bitcoin en 2017 y cobraba el 50% de su sueldo en criptomonedas

Kieran Gibbs no es solo recordado por su larga trayectoria en la defensa del Arsenal, sino también por su inusual y exitosa visión financiera.

Durante una entrevista concedida al canal de YouTube Business of Sport, la cual fue grabada un viernes, justo después de concluir la temporada de la Premier League y un día antes de la final de la Champions League, el exfutbolista inglés desgranó su evolución económica.

Los inicios de Gibbs fueron bastante modestos para los estándares de la élite futbolística, firmando un primer contrato profesional que le reportaba entre 600 y 800 libras a la semana.

Aunque su posterior traspaso al West Bromwich Albion no estuvo motivado por la ambición económica, el jugador admite que allí pasó a cobrar más del doble de lo que percibía en Londres.

Sin embargo, su mayor ganancia en ese club fue el cambio de perspectiva gracias a su compañero Hal Robson-Kanu, quien despertó su curiosidad por las finanzas. Tal y como el propio Gibbs recuerda, su colega "me llevó por una madriguera de conejo absoluta sobre la historia del dinero".

Tras este aprendizaje, el lateral comenzó a comprar Bitcoin de forma temprana en 2017. El hito más mediático de su carrera financiera llegó cuando decidió unirse al Inter Miami de David Beckham. Para hacer realidad este movimiento, Gibbs aceptó una drástica reducción salarial de entre el 80% y el 85%.

Aprovechando el patrocinio del equipo con la empresa de criptofinanzas XBTO, acordó destinar la mitad de su sueldo a la compra de criptomonedas.

Kieran Gibbs, en una imagen actual. Redes sociales

Dado que la liga estadounidense no permitía el pago directo en estos activos, el futbolista configuró un débito automático para convertir sus ingresos. Gibbs confesó que esta maniobra no representaba un riesgo para su patrimonio, ya que esa cantidad suponía menos del 2% de todo el Bitcoin que ya poseía.

Su verdadero objetivo era generar conciencia y tejer una red de contactos tecnológicos: "No se trataba del dinero en sí, sino de cómo podía hacer que la gente investigara sobre estas cosas".

Lejos del césped, Gibbs mantiene una visión crítica sobre la estructura económica del fútbol norteamericano, tachando de "inaceptable" la brecha salarial de la MLS, donde un jugador puede ingresar 6 millones de dólares anuales mientras un compañero gana 60.000 dólares.

Hoy en día, el inglés consolida su patrimonio en Estados Unidos y se centra en su nueva academia formativa junto al exjugador Blaise Matuidi.

Lejos de vivir en un mundo de fantasía financiera, afronta la realidad de los negocios alquilando campos de entrenamiento, consciente de que no tienen 200 millones de capital para adquirir unas instalaciones propias.