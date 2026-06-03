Florentino Pérez anuncia el fichaje de Konaté por el Real Madrid si gana las elecciones

Florentino Pérez ha puesto nombre propio a uno de los grandes reclamos de su candidatura a la presidencia del Real Madrid: Ibrahima Konaté.

El máximo dirigente blanco, que se juega la reelección este domingo 7 de junio, tiene ya un acuerdo cerrado con el central francés para que se incorpore al club blanco en caso de imponerse en las urnas, convirtiéndolo en la piedra angular de su proyecto deportivo para los próximos años.

Solo falta el último paso: la victoria electoral de Florentino para activar un contrato que uniría a Konaté con el Real Madrid a partir del 1 de julio, una vez expirado su vínculo con el Liverpool, tal y como ha anunciado el presidente en una entrevista en AS.

El internacional francés llegaría como agente libre, decisión que le ha permitido negociar una prima de fichaje y un salario de élite, dentro de los parámetros que maneja la actual cúpula madridista para un futbolista llamado a ser titular desde el primer día.

El acuerdo está blindado. La hoja de ruta pasa por oficializar la incorporación justo después de los comicio y presentar a Konaté como el primer gran movimiento del nuevo ciclo.

"Puedo asegurar ya que si yo sigo siendo presidente del Real Madrid, uno de los grandes defensas del mundo como es Konaté, jugará en el Real Madrid a partir de la próxima temporada. Y no será el único de los grandes defensas que van a llegar también si sigo al frente del Real Madrid", señaló en AS.

El siguiente para la zaga será Denzel Dumfries, lateral derecho del Inter de Milán, por el que se pagará su cláusula de 20 millones de euros.

Además, en la citada entrevista, Florentino Pérez confirmó lo que minutos antes se oficializó a través de los canales de su candidatura en redes sociales: Jose Mourinho será el entrenador del Real Madrid si gana las elecciones.

Refuerzo necesario

Konaté, de 27 años, ha completado su etapa en el Liverpool tras consolidarse como uno de los defensas más físicos y dominantes de la Premier League.

Su perfil encaja con las necesidades que se han venido detectando en el Real Madrid: potencia en el duelo individual, velocidad para corregir a campo abierto y fiabilidad en el juego aéreo, tanto en área propia como en la contraria.

Se trata de un refuerzo pensado para competir al máximo nivel en la Champions y sostener una línea defensiva que, en los últimos años, ha sufrido bajas por lesiones y desgaste lógico de algunos veteranos.

El francés habría rechazado propuestas de clubes europeos y de Arabia Saudí, seducido por la posibilidad de liderar la defensa del Real Madrid y de integrarse en un vestuario repleto de compatriotas, como Mbappé, y jóvenes estrellas.

Para Florentino, el nombre de Konaté funciona también como argumento político en plena campaña.

Presentar un acuerdo firme con un central de primer nivel refuerza su discurso de estabilidad y ambición, frente a unas alternativas que, por ahora, no han podido exhibir compromisos de este calibre con el mercado.

De cara al socio, el mensaje es sencillo: si el presidente revalida mandato, el Bernabéu arrancará la próxima temporada con un nuevo líder para su defensa.