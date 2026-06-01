Nace Liga Futura Moeve para descubrir a las estrellas del fútbol femenino del futuro

El primer torneo alevín femenino se disputará del 12 al 14 de junio en la Ciudad Deportiva del Sevilla.

Liga F y Moeve han presentado oficialmente el I Torneo Liga Futura Moeve, una nueva competición alevín que nace con el objetivo de impulsar el fútbol base femenino y fomentar el desarrollo de las jóvenes futbolistas desde edades tempranas.

El acto de presentación, que se ha celebrado en el auditorio de la Torre Moeve, ha contado con la participación de Beatriz Álvarez, presidenta de Liga F; Maarten Wetselaar, CEO de Moeve, y la representación institucional de José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes; junto a dirigentes y jugadoras de clubes de Liga F Moeve, medios de comunicación y futbolistas que participarán en el torneo.

El Torneo Liga Futura Moeve, que se celebrará la próxima semana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros del Sevilla FC, del 12 al 14 de junio, será el primer torneo alevín femenino organizado conjuntamente por Liga F y Moeve. La competición contará con la participación de 12 equipos pertenecientes a clubes de la competición profesional.

Imagen de un partido de LaLiga Genuine Moeve LIGA F

La iniciativa supone un nuevo paso en la apuesta de ambas entidades por seguir fortaleciendo el crecimiento del fútbol femenino, desde la base, y reforzar su compromiso conjunto con el deporte, la igualdad, la diversidad para generar referentes para las futuras generaciones.

Beatriz Álvarez ha subrayado que está "especialmente ilusionada porque Liga Futura nace para impulsar el crecimiento del fútbol femenino desde la base, con las niñas que serán las protagonistas del mañana. Es el resultado de un trabajo conjunto con Moeve, con quien compartimos valores y la visión común para generar impacto positivo en la sociedad y en las futuras generaciones a través del fútbol femenino".

Por su parte, Maarten Wetselaar ha destacado "El fútbol es un espacio que conecta personas y elimina barreras, que es algo que conecta con lo que hacemos en Moeve, porque precisamente necesitamos seguir eliminando muros y transformando la energía para alcanzar ese futuro sostenible que todos esperamos".

El colofón al acto lo puso el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, que destacó: "Esto significa pensar en un futuro que, además, es también educativo. Cuando veo a las niñas en las gradas de los partidos de la Liga F llevar la camiseta de las jugadoras profesionales, me parece algo revolucionario. Y es gracias a iniciativas como Liga Futura Moeve, que ponen la semilla para sacar la mejor materia prima posible en el futuro".

Esta competición pionera contará con tres grupos de cuatro equipos, que se enfrentarán entre sí para definir los campeones y subcampeones de cada grupo, así como a los dos mejores terceros clasificados que completarán el cuadro para la fase de cuartos de final. Tras el sorteo, los equipos han quedado encuadrados de la siguiente forma:

LOS GRUPOS DEL TORNEO • Grupo A: Deportivo Abanca, FC Badalona Women, Madrid CFF y Atlético de Madrid. • Grupo B: Costa Adeje Tenerife, Levante UD, FC Barcelona y Sevilla FC. • Grupo C: Athletic Club, RCD Espanyol, DUX Logroño y Real Sociedad.

El torneo arrancará el viernes 12 de junio con la disputa de la fase de grupos, donde se definirán los ocho equipos mejor clasificados que accederán a los cuartos de final. El sábado 13 de junio, arrancarán los playoffs hacia la gran final, para conocer a las campeonas de Liga Futura Moeve 2026.