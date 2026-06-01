Lamine Yamal: "Al final siempre jugaba contra equipos que tenían 20 años y yo tenía 11. Eso me quitó mucho miedo"

La irrupción de Lamine Yamal en la élite del fútbol mundial sigue sorprendiendo por su naturalidad dentro del terreno de juego. El joven extremo del FC Barcelona explicó cómo su infancia, jugando contra rivales mucho mayores, le ayudó a perder el miedo desde muy pequeño.

“Al final siempre jugaba contra equipos que tenían 20 años y yo tenía 11. Eso me quitó mucho miedo”, aseguró el internacional español en una entrevista concedida a France Football. El futbolista recordó así sus inicios en las calles del barrio de Rocafonda.

Barrio que recuerda cada vez que marca un gol, un hecho que evidencia la importancia que tiene para el español.

El atacante explicó que desde niño pasaba gran parte del día jugando al fútbol junto a amigos mayores que él. Aquellos partidos callejeros marcaron profundamente su manera de entender el deporte y también moldearon su fuerte personalidad competitiva.

Según contó, enfrentarse constantemente a jugadores más fuertes físicamente le obligó a aprender rápido. También le ayudó a jugar sin complejos y a no sentir presión cuando debía medirse a futbolistas de mayor experiencia o nivel competitivo.

Lamine Yamal, con la Selección Reuters

“Eso me hizo poder disfrutar y jugar contra cualquiera”, afirmó el extremo azulgrana. Para Lamine, aquellas experiencias fueron fundamentales para desarrollar el desborde, la velocidad y el descaro que actualmente muestra tanto en el Barça como en la selección española.

El futbolista también recordó algunas anécdotas curiosas de su infancia. Entre ellas destacó que jugaba frecuentemente con perros porque su padre le insistía en que no tuviera miedo y aprendiera a reaccionar con rapidez en cualquier situación: “Jugar contra un perro es lo más difícil que puedes hacer”.

El joven delantero relacionó esas experiencias con la agilidad y la capacidad de reacción que ahora demuestra sobre el césped.

Además de recordar su etapa en la calle, Lamine quiso destacar la importancia de La Masia en su crecimiento futbolístico. El jugador explicó que el uno contra uno siempre formó parte de su estilo, aunque reconoció que la cantera azulgrana mejoró muchos aspectos tácticos.

Lamine Yamal celebrando un gol con la Selección. Europa Press

El atacante señaló que en el club aprendió a interpretar mejor los momentos de cada partido, cuándo acelerar las jugadas y cuándo asociarse con sus compañeros para beneficiar al equipo colectivamente.

Pese a su juventud, Lamine Yamal ya se ha convertido en una de las grandes referencias del fútbol español. Su capacidad para competir sin miedo ante cualquier rival sigue siendo una de las cualidades que más admiran aficionados y especialistas.