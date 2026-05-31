José Antonio, padre de Iniesta: "Con 12 años no hablaba mucho, pero se quedaba con todo, y ahora aún es reservado"

La Revista Barça publicó una entrevista íntima con Andrés Iniesta y su padre, José Antonio, en un momento clave para el futbolista, cuando ya se acercaba el final de su etapa en el FC Barcelona. La conversación repasó sus orígenes, el viaje desde Fuentealbilla y la personalidad del jugador.

José Antonio recordó con emoción los primeros pasos de su hijo y el esfuerzo familiar que permitió que su carrera despegara. Aquel trayecto hasta Barcelona, que en su momento parecía una aventura difícil, terminó convirtiéndose en el inicio de una historia legendaria para el club azulgrana.

Uno de los pasajes más significativos llegó cuando el padre habló del carácter de Andrés en la infancia: “Con 12 años no hablaba mucho, pero se quedaba con todo”. La frase dibujó el perfil de un niño observador, tranquilo y atento a cuanto ocurría a su alrededor.

José Antonio añadió que esa forma de ser se ha mantenido con los años. Según contó, Iniesta seguía siendo una persona reservada, poco dada al ruido y a la exposición innecesaria. La discreción, en su caso, no era una pose, sino una parte esencial de su manera de estar en el mundo.

La entrevista sirvió también para repasar la trayectoria del centrocampista desde su llegada a La Masia, donde comenzó a crecer hasta convertirse en una figura histórica del barcelonismo.

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En aquel diálogo, José Antonio no se detuvo solo en el éxito deportivo. También dejó entrever el peso de la familia y del camino recorrido, con sus sacrificios, sus mudanzas y sus decisiones. El relato transmitía la sensación de que todo había sido asumido con naturalidad, aunque no sin emoción.

De hecho reconoció haber pasado por una depresión por culpa de las lesiones en 2010, mismo año donde marcó el gol que dio el primer Mundial a España.

De esta forma dejó claro que pese a tener un carácter reservado, tuvo que convivir con muchas emociones que llegaron a perjudicarle mentalmente.

Algo que está siendo cada día más habitual en el mundo del deporte, siendo el caso de Araujo el más reciente, donde el jugador uruguayo tuvo que alejarse durante un tiempo de los terrenos de juego para poder recomponerse de las críticas que estaba recibiendo.

Sin embargo, Iniesta logró sobreponerse a esa situación y se convirtió en uno de los mejores jugadores españoles. Actualmente ha comenzado su carrera como entrenador y no se descarta que en un futuro pueda llegar a dirigir a alguno de los clubes más importantes de Europa.