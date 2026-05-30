El futbolista Raheem Sterling, 31 años, detenido tras conducir bajo los efectos de las drogas y estrellar su Lamborghini

Raheem Sterling, en un partido del Arsenal de la temporada 2024/25. Europa Press

Raheem Sterling, delantero de 31 años del Feyenoord, ha sido detenido en Inglaterra tras estrellar su Lamborghini en la autopista M3 y ser acusado de conducir bajo los efectos de las drogas.

El exinternacional inglés ha quedado en libertad bajo fianza mientras la policía continúa una investigación que puede marcar un nuevo punto de inflexión en su carrera.

El incidente se produjo el jueves por la mañana, poco antes de las 9:00, en los carriles en dirección sur de la M3, cerca del cruce de Minley, en el condado de Hampshire.

Según el parte policial, el Lamborghini que conducía Sterling impactó contra las barreras de la autopista sin que hubiera otros vehículos implicados ni se registraran heridos.

En un comunicado remitido a la prensa, la Policía de Hampshire confirmó la intervención: "Poco antes de las 9:00 de la mañana del jueves recibimos informes de que un Lamborghini había chocado contra las barreras en la M3 en dirección sur, cerca del cruce de Minley. No hubo otros vehículos involucrados y no se reportaron heridos".

Los cargos que afronta

Tras el accidente, el futbolista fue arrestado bajo sospecha de conducir un vehículo incapacitado por el consumo de drogas, conducción peligrosa, posesión de una droga de clase C y negarse a proporcionar una muestra para las pruebas pertinentes.

La legislación británica incluye en la categoría de drogas de clase C distintos tranquilizantes, algunos somníferos, esteroides anabólicos y sustancias como el óxido nitroso o el GHB.

Por ahora no han trascendido detalles sobre el tipo exacto de sustancia incautada ni sobre los resultados de análisis toxicológicos, y las autoridades insisten en que el caso sigue en fase de pesquisa.

Raheem Sterling, en una rueda de prensa. REUTERS Reuters

Sterling, que alcanzó la élite con Liverpool y se consolidó como una de las grandes figuras de la Premier League en el Manchester City, afrontaba en el Feyenoord una etapa para relanzar su carrera tras su paso por el Chelsea y el Arsenal.

Con 82 internacionalidades con Inglaterra a sus espaldas, el atacante se había propuesto recuperar protagonismo competitivo lejos de la presión de la liga inglesa.

El arresto supone un nuevo golpe para su imagen pública, construida durante años en torno a su explosividad en banda y su impacto en los grandes escenarios, y ahora asociada a un episodio extradeportivo de enorme repercusión mediática.

Club y entorno del jugador, por el momento, no han emitido comunicados públicos, a la espera de que avance la investigación y se clarifiquen las circunstancias exactas de lo ocurrido en la M3.

Sterling ha sido puesto en libertad bajo fianza, una figura que le permite seguir con su vida cotidiana mientras está obligado a responder a futuras citaciones policiales o judiciales relacionadas con el caso.