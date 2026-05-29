El Real Madrid, el club más valioso del mundo según Forbes por quinto año consecutivo

El Real Madrid es el club más valioso del mundo por quinto año consecutivo para la revista Forbes. La prestigiosa publicación tasó al club blanco en unos 9.500 millones de dólares y lo situó de forma muy clara al frente del ranking, un reflejo más del éxito de la gestión económica de los últimos años con Florentino Pérez al frente.

En segunda posición de esta clasificación, pero a una gran distancia, aparece el Fútbol Club Barcelona. El club culé está valorado por Forbes en 7.500 millones de dólares, 2.000 millones de dólares menos que el Real Madrid.

Completa el podio el Manchester United, que pese a seguir con una trayectoria deportiva irregular se mantiene entre los clubes más prestigiosos del planeta en este aspecto. Los red devils están valorados en 7.200 millones de dólares.

Récord de ingresos

El Real Madrid no tiene rival en esta carrera por ser el club más valioso del mundo. Por quinto año consecutivo, y por décima vez en las últimas 13 ediciones del ranking anual, la prestigiosa revista Forbes sitúa a los blancos al frente del orden mundial.

Durante la pasada temporada 2024/2025, el Real Madrid alcanzó ingresos por valor de 1.270 millones de dólares, una cifra récord que supuso superar en un 12% los conseguidos el curso anterior.

Forbes apunta en su informe anual que los 1.270 millones de dólares de ingresos del Real Madrid superaron por poco los 1.230 millones de dólares de los Dallas Cowboys, equipo de la NFL. Esto supone un hito, porque es la cifra más alta jamás registrada a la hora de confeccionar este ranking.

Sólo tres equipos de La Liga

Entre los clubes de fútbol más valorados del mundo que contempla Forbes, tan sólo aparecen tres españoles. El Real Madrid lidera de manera clara (9.500 millones de dólares), el FC Barcelona es segundo (7.500 millones) y el Atlético de Madrid es el otro que se cuela en la lista en la undécima posición (2.950 millones).

En este sentido, es la Premier League la que se lleva la palma. Hasta 11 equipos ingleses se cuelan entre los 30 clubes más valiosos del mundo, lo que supone más de un tercio de los elegidos.

El Manchester United, tercero en el ranking con 7.200 millones de dólares, es el mejor de los británicos. En el top10 también entran el Liverpool, cuarto con 6.200 millones de dólares, el Manchester City, séptimo con 5.500 millones de dólares, el Arsenal, octavo con 5.400 millones de dólares, el Chelsea, noveno con 4.200 millones de dólares, y el Tottenham, décimo con 3.000 millones de dólares.

Destaca, también, que entre los 30 clubes más valiosos del mundo para Forbes se cuelan siete entidades de la MLS. El Inter Miami, decimoséptimo en el ranking, es el mejor de los estadounidenses con 1.350 millones de dólares.

Top10 clubes más valorados del mundo

1. Real Madrid (9.500 millones de dólares)

2. FC Barcelona (7.500 millones de dólares)

3. Manchester United (7.200 millones de dólares)

4. Liverpool (6.200 millones de dólares)

5. Paris Saint-Germain (5.800 millones de dólares)

6. Bayern de Múnich (5.700 millones de dólares)

7. Manchester City (5.500 millones de dólares)

8. Arsenal (5.400 millones de dólares)

9. Chelsea (4.200 millones de dólares)

10. Tottenham (3.000 millones de dólares)