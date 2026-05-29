Las cuentas no salen en los planes del Barça de gastar 200 millones de euros en Julián Álvarez y Anthony Gordon

El Barça vuelve a mirar al mercado con ambición. Después de varios años marcados por las restricciones económicas, el club azulgrana empieza a ver la luz al final del túnel gracias a la salida de Lewandowski -más los que saldrán durante el verano- y a la previsión de recuperar parte de su músculo económico con el aumento de la capacidad del Spotify Camp Nou.

Sin embargo, una cosa es volver a tener margen para fichar y otra muy distinta afrontar operaciones que podrían superar los 200 millones de euros.

La dirección deportiva lleva trabajando desde hace tiempo en dos objetivos de primer nivel: Julián Álvarez y Anthony Gordon. El segundo se va a hacer oficial en las próximas horas, mientras que por el argentino el Barça presentará en breve una oferta al Atlético de Madrid.

El problema es que el coste de ambas incorporaciones parece difícilmente compatible con la realidad económica que todavía condiciona al Barça.

El caso de Anthony Gordon está cerrado. El internacional inglés ya habría superado el reconocimiento médico y su incorporación está pendiente únicamente de oficializarse. La operación se cerraría en torno a los 70 millones de euros fijos más otros 10 millones en variables.

La llegada del inglés responde a una necesidad deportiva evidente siempre y cuando Rashford acabe marchándose.

El Barça busca reforzar el extremo izquierdo con un jugador de desborde, velocidad y capacidad para generar desequilibrio en el uno contra uno. A sus 25 años, Gordon encaja perfectamente en el perfil que busca Deco para aumentar el potencial ofensivo del equipo.

Hansi Flick y Deco, reunidos.

Sin embargo, el verdadero sueño del Barcelona para este verano tiene nombre y apellido: Julián Álvarez. El delantero argentino es considerado por la dirección deportiva como el heredero ideal de Lewandowski para liderar el ataque azulgrana en los próximos años.

La apuesta del club es tan firme que Deco mantuvo el miércoles una reunión en Barcelona con el representante del futbolista para explorar las posibilidades de una operación que se presenta extremadamente compleja.

En los despachos del Camp Nou manejan hacer una primera oferta cercana a los 100 millones de euros, una cantidad que podría aumentar significativamente mediante bonus y variables vinculadas al rendimiento. No obstante, dista mucho de lo que pediría el Atlético de Madrid.

La regla 1:1 de LaLiga

La entidad azulgrana está cada vez más cerca de regresar a la regla del 1:1 impuesta por LaLiga. La mejora de la situación financiera, unida a la salida de Lewandowski y al incremento previsto de los ingresos por explotación del nuevo Camp Nou, acerca al club a una normalidad económica que parecía imposible hace apenas dos años.

El aumento de la capacidad del Camp Nou permitirá aumentar significativamente los ingresos por abonos, asientos VIP, restauración y explotación comercial, factores que mejorarán el límite salarial y ofrecerán una mayor capacidad de maniobra en el mercado.

No obstante, alcanzar la regla del 1:1 no significa disponer de recursos ilimitados. El club podrá acudir al mercado con más libertad, pero seguirá obligado a mantener una gestión prudente y compatible con las exigencias financieras de LaLiga.

Javier Tebas y Joan Laporta, en la Asamblea Extraordinaria de LaLiga LALIGA

En este contexto, destinar cerca de 200 millones de euros a dos futbolistas en una misma ventana de mercado parece una apuesta difícil de sostener.

Además del coste de los traspasos, el Barça debería asumir salarios elevados, primas de fichaje y amortizaciones que impactarían directamente en sus cuentas durante los próximos años. Es precisamente este aspecto el que genera más dudas dentro de la entidad.

Otra vez en riesgo

Aunque Gordon y Julián Álvarez son considerados refuerzos estratégicos, la inversión conjunta podría comprometer la capacidad del club para reforzar otras posiciones necesarias o reaccionar ante futuras oportunidades de mercado.

Deco tiene identificados a sus objetivos y el club trabaja para reforzar la plantilla con jugadores capaces de marcar diferencias durante muchos años. Sin embargo, entre el deseo y la realidad sigue existiendo una distancia considerable.

Gordon está a un paso de convertirse en azulgrana y Julián Álvarez representa el gran sueño del verano. El problema es que, por ahora, las matemáticas siguen sin cuadrar para que ambos lleguen al Camp Nou al mismo tiempo.