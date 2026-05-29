El Atlético se harta del Barça ante el interés por Julián: "No se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros"

Collague de los montajes que ha creado el Atlético de Madrid.

Al Atlético de Madrid se le ha terminado la paciencia después de que el Barça haya vuelto a la carga para llevarse a Julián Álvarez. Según publicaron varios medios deportivos el jueves, el club azulgrana mandará un fax a la entidad rojiblanca trasladando la oferta para llevarse al argentino.

Desde el club madrileño han asegurado estar cansados "y hartos de meses y meses de mentiras", por lo que a través de sus redes sociales han pasado al ataque.

El Atlético ha llegado incluso a mostrar a Lamine Yamal luciendo la camiseta rojiblanca mediante un montaje generado con inteligencia artificial. La misma recreación incluye también a Pedri y Raphinha.

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

"HERE WE GO! Hemos enviado un fax al Barcelona con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el 'announce'", cuenta el club en su tuit.

También han presentado una 'oferta' por Pedri: "Se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo".

Y por último, hay oferta por Raphinha, recordando aquel lapsus que tuvo Enrique Cerezo antes de la eliminatoria de Champions: "HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable".

No obstante, el mensaje más contundente se publicó en Instagram: "Y recuerda, hemos tardado solo cinco minutos en crear este engaño. Vivimos en una época donde la realidad se puede alterar. No creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barça", escribieron.

No quedó ahí la cosa. De hecho, el malestar del Atlético de Madrid fue a más atacando directamente el club azulgrana.

"No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores", comenzaron escribiendo.

"Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos... Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. RESPETO y VALORES", finalizaron.

No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando… — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Para el Barça, Julián Álvarez es su sueño. El delantero argentino es considerado por la dirección deportiva como el heredero ideal de Lewandowski para liderar el ataque azulgrana en los próximos años.

La apuesta del club es tan firme que Deco mantuvo el miércoles una reunión en Barcelona con el representante del futbolista para explorar las posibilidades de una operación que se presenta extremadamente compleja.

En los despachos del Camp Nou manejan hacer una primera oferta cercana a los 100 millones de euros, una cantidad que podría aumentar significativamente mediante bonus y variables vinculadas al rendimiento. No obstante, dista mucho de lo que pediría el Atlético de Madrid.