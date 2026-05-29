Anthony Gordon, nuevo fichaje del Barça: "El Liverpool me rechazó cuando tenía 11 años por ser demasiado delgado"

Anthony Gordon jugará en el Barça a partir de la próxima temporada y aterriza en Barcelona con una historia de origen que encaja con el relato clásico del chico rechazado que termina costando una fortuna.

El extremo inglés firma por cinco temporadas, en una operación relámpago liderada por Deco en las últimas horas, que ha cerrado su traspaso desde el Newcastle por unos 70 millones de euros más variables, pese al interés del Bayern y a los últimos intentos del Liverpool por recuperarlo.

Nacido en Liverpool en 2001, Gordon creció en una familia de hinchas reds y pasó de niño por la academia del club de Anfield, antes de que el propio Liverpool decidiera prescindir de él cuando apenas tenía 11 años.

Años más tarde, en televisión británica, el jugador recordaría aquel episodio con naturalidad y cierta ironía: "El Liverpool me rechazó cuando tenía 11 años", contó, en referencia a la decisión de la cantera de no seguir apostando por él cuando todavía estaba lejos de su desarrollo físico actual.

Biografías y perfiles elaborados a partir de su testimonio hablan de un niño "muy flaco" al que los técnicos veían frágil para soportar el nivel físico del fútbol inglés, un juicio que marcó sus primeros pasos en el fútbol base.

Ese rechazo abrió la puerta a la otra mitad de la ciudad. Casi de inmediato, el Everton detectó su talento y lo incorporó a su academia, donde fue creciendo hasta debutar en el primer equipo en 2017 y consolidarse como uno de los atacantes más prometedores de la Premier.

El propio Gordon convirtió aquella etiqueta de "demasiado delgado" en combustible: se obsesionó con mejorar su físico y su agresividad competitiva para demostrar que los que le habían dejado marchar se equivocaban.

Anthony Gordon celebrando un gol con el Newcastle. Reuters

La secuencia es conocida en Inglaterra: el Liverpool lo dejó ir siendo un niño, el Everton lo formó y el Newcastle terminó pagando una gran suma para llevárselo en 2023.

La historia dio un giro casi circular cuando, ya consolidado en la élite, el Liverpool volvió a llamar a su puerta. En el programa A League Of Their Own, Gordon relató que pasó por la academia red antes de ir al Everton y se le recordó que el club que lo había dejado marchar llegó a valorar su fichaje por una cifra cercana a los 80 millones, algo que él asumió con una mezcla de sorpresa y diversión.

Distintos medios ingleses han detallado, además, que el Liverpool ha vuelto a tantear su incorporación en los últimos mercados, especialmente por la salida de Mohamed Salah, pero que esta vez ha sido el Barça el que ha ganado la puja, con el Bayern como otro aspirante fuerte.

Hoy, Gordon aterriza en el Camp Nou como uno de los grandes fichajes del proyecto azulgrana, con una etiqueta de estrella y un pasado que añade narrativa al negocio.

El chico al que Liverpool consideró demasiado delgado para apostar por él a los 11 años llega a Barcelona convertido en un extremo de 70 millones de euros, internacional con Inglaterra y en plena madurez competitiva, dispuesto a demostrar que aquella primera decisión de Anfield fue, también, el origen de su ambición.