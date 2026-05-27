Enrique Riquelme presenta la 'Ciudad del Socio', el proyecto para "devolver el Real Madrid a todos sus socios"

Enrique Riquelme, durante su presentación de la candidatura a la presidencia del Real Madrid. EFE

Enrique Riquelme presentó este miércoles su candidatura a las elecciones por la presidencia del Real Madrid. El empresario de Cox Energy no quiso entrar a valorar su proyecto deportivo y dirigió todo su discurso al plan social con 'La Ciudad del Socio' y varias medidas.

El candidato subrayó que el proyecto se ha venido desarrollando desde el año 2021 y destacó la relevancia de estos comicios tras dos décadas sin celebrarse elecciones en la entidad. Riquelme fundamentó su propuesta en la pertenencia de la institución a sus afiliados.

"Hoy es un día muy especial. No hay improvisación. Llevamos trabajando en este proyecto desde 2021. Hacía falta esta base para el proyecto del Real Madrid. Son unas elecciones de vital importancia tras 20 años sin ellas. El Real Madrid es global, pero el club es de los socios. Esta es la base de nuestro proyecto".

Enrique Riquelme, durante la presentación de su candidatura a la presidencia del Real Madrid. EFE

Asimismo, el empresario justificó su decisión de postularse señalando un cambio en la identidad del club durante las últimas décadas: "En los años 50, el Real Madrid tenía un club social. Los socios se sentían parte de algo. Los dueños sabían que eran ellos. Entre 2004 y 2026, el Real Madrid perdió su esencia, el socio perdió su club".

"Este es uno de los principales motivos por los que decidí dar un paso adelante", dijo. Por este motivo, aplazó las preguntas sobre incorporaciones deportivas argumentando que "ya tendremos tiempo para hablar de la parte deportiva", añadió.

La 'Ciudad del Socio'

La propuesta central de la candidatura contempla una reforma estructural en una zona de la ciudad deportiva de Valdebebas. Al respecto, el aspirante a la presidencia afirmó que "en Valdebebas ha quedado una parte que se dijo que era para el socio y no hay nada". El proyecto incluye la creación de una fan zone, un hotel para socios, campos de fútbol, pistas de pádel y un centro acuático.

Riquelme definió este espacio bajo las siguientes premisas: "Es la mayor transformación para el socio. Es un proyecto en el que se piensa en los dueños del club. No en la privatización. Es un proyecto para la convivencia. El socio antes tenía un lugar, le quedaba el estadio. Ahora hasta la afición contraria tiene mejores asientos. La ciudad deportiva no es accesible para el socio del Real Madrid".

Enrique Riquelme, durante su presentación de la candidatura a la presidencia del Real Madrid. EFE

Dentro de este complejo se proyecta la construcción de un pabellón con capacidad para 15.000 espectadores destinado a la sección de baloncesto y a la organización de conciertos, explicando que "no queremos molestar a nadie. Queremos rentabilizar los conciertos”.

Por otra parte, se propone la ampliación del Estadio Alfredo Di Stéfano hasta los 20.000 asientos para albergar al equipo femenino y al filial, el Real Madrid Castilla. Con respecto a la sección femenina, el candidato añadió: "Me encantaría ver el Santiago Bernabéu lleno para ver al Real Madrid Femenino”.

Nuevas medidas

Riquelme detalló una serie de medidas institucionales, económicas y sociales enfocadas en la gestión de abonos y derechos de los miembros del club, partiendo del diagnóstico de que "los socios son los grandes olvidados".

En el ámbito de la propiedad institucional y la economía, la candidatura busca garantizar que el Real Madrid se mantenga siempre de forma íntegra, al 100%, bajo la propiedad de sus socios. Además, se plantea una reducción del 50% de la cuota de socio hasta que el club vuelva a ganar una Liga de Campeones.

Respecto a la gestión de abonos y acceso a entradas, el plan contempla la publicación de una lista de espera transparente para nuevos abonos y la realización de un sorteo ante notario de 10.000 nuevos abonos entre los socios.

También se incluye la apertura de un cupo especial para madres y hermanos de socios, la agrupación de los abonos familiares y un nuevo plan de cesión.

En cuanto a las localidades, Riquelme propone un nuevo sistema de venta preferencial para socios no abonados, señalando críticamente la situación actual: "Yo no conozco a ningún socio abonado que pueda comprar desde el minuto 1 y luego están todas las reventas llenas".

Para la atención, representación y ventajas del socio, se prevé la creación de la figura del 'Defensor del Socio', una atención preferente para el socio veterano y la recuperación del evento conmemorativo del 25º aniversario de los socios.

Asimismo, se propone la creación de una agencia de viajes propia, precios reducidos para las entradas de visitantes, mayor acceso a los entrenamientos de los equipos y un sorteo de 20 invitaciones por partido para asistir al palco presidencial del Bernabéu.

Por último, en relación con la identidad y la tradición del club, el proyecto incluye la recuperación del Trofeo Santiago Bernabéu, la creación de un Centro de Leyendas dentro del Museo del Club, el mantenimiento de los himnos históricos de la entidad y el desarrollo de nuevos formatos audiovisuales para fortalecer la presencia internacional.