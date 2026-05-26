El Real Madrid convoca las elecciones a la presidencia para el próximo 7 de junio

El Real Madrid arranca oficialmente su proceso electoral. El club blanco ha anunciado de forma oficial la convocatoria de elecciones a la presidencia y a la Junta Directiva, fijando la fecha de la votación para el próximo domingo 7 de junio.

Hasta entonces, ambos candidatos protagonizarán la campaña electoral por la presidencia. Por un lado, Florentino Pérez, al frente del Real Madrid desde el año 2000 -con la excepción del periodo comprendido entre 2006 y 2009-, buscará revalidar el cargo con José Mourinho como principal candidato a liderar el nuevo proyecto deportivo.

Enfrente estará Enrique Riquelme, el aspirante que representa la alternativa y el cambio de rumbo que parte del madridismo reclama. Por ahora, todavía no han trascendido los nombres del entrenador ni de los futbolistas que podrían formar parte de su programa electoral, aunque se espera que en los próximos días vaya desvelando detalles con el objetivo de captar el apoyo de los socios.

Acta de reunión de la Junta Electoral del Real Madrid. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 26, 2026

Tras la luz verde de la Junta Electoral, llega el momento de que ambos candidatos presenten sus propuestas. De hecho, la jornada del miércoles se perfila como un día frenético y servirá como el primer gran termómetro de este proceso electoral, con dos actos centrales programados por los principales protagonistas.

El primero en mover ficha de forma pública será Enrique Riquelme. El empresario tiene previsto comparecer mañana martes al mediodía (sobre las 12:30) en un acto dirigido hacia los socios.

Florentino Pérez, a la izquierda de la imagen; Enrique Riquelme, a la derecha. Diseño: Deportes EE

Por su parte, Florentino Pérez, escenificará su propuesta a las 19:00 horas en el Hotel Meliá Castilla.

Algunas de sus bazas electorales serán la remodelación del Bernabéu y su capacidad para generar ingresos, la renovación del modelo societario del club y el renovado liderazgo Madrid en el fútbol europeo tras la firma de la paz con la UEFA tras el desencuentro por la Superliga.

Serán las primeras elecciones que se celebren en el Real Madrid desde que Ramón Calderón ganara las de 2006, tras la dimisión precipitada de Florentino Pérez en su primera época al frente de la entidad.

La fecha electoral se conoce después de que la Junta electoral aprobara el pasado domingo la candidatura de Enrique Riquelme, el empresario alicantino de 37 años presidente y dueño del 75% del Grupo Cox Energy.

Desde ese preciso instante, las normas electorales establecían que la Junta tenía un plazo máximo de 15 días para fijar las elecciones, anuncio que ya se ha producido.