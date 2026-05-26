Florentino Pérez presenta la web y las redes sociales de su candidatura al Real Madrid con los ejes de su programa electoral

A la espera de que lleguen las 19.00 horas de este miércoles -fecha en la que Florentino Pérez presentará su candidatura a la presidencia del Real Madrid -, el máximo dirigente del club blanco sigue moviendo sus cartas de cara a unas elecciones cuya fecha se conocerá próximamente.

Tras desplegar el pasado sábado una lona gigante al lado del Bernabéu, el siguiente paso ha sido crearse una página web y abrirse un perfil en redes sociales con el objetivo de transmitir aún más cercanía con los socios y presentar los ejes de su programa electoral.

Bajo el lema 'Mucha historia por hacer', el presidente del Real Madrid ha querido dirigirse ya a los socios, a quienes dará a conocer las líneas maestras de un proyecto que arrancó en el 2009 y que se está manteniendo de manera exitosa hasta la fecha de forma ininterrumpida.

Así lo reflejan las siete Champions -entre otros muchos títulos- que el club blanco ha ganado bajo su mandato. Y es que, nuevamente, mientras la maquinaria burocrática avanza, el dirigente juega sus cartas.

El pasado 14 de mayo la Junta Electoral del Real Madrid acordó convocar elecciones a presidente y junta directiva. Una vez confirmadas las dos candidaturas ahora debe hacer pública la fecha y el lugar de las votaciones.

Florentino Pérez atiende a los medios en rueda de prensa. Europa Press

El Real Madrid cuenta con cerca de 100.000 socios con derecho a voto y movilizar a ese electorado representa uno de los principales desafíos para cualquier candidatura, de ahí el movimiento del presidente del club madridista.

En ese contexto, la presentación de su página web y las redes sociales de su candidatura se entiende como una apuesta por la máxima visibilidad y por captar la atención de todos los socios que decidirán con su voto el futuro del Real Madrid.