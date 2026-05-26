Florentino Pérez presenta la web y las redes sociales de su candidatura al Real Madrid con los ejes de su programa electoral
El presidente del club blanco aspira a su octavo mandato, que sería el sexto de manera consecutiva, desde el año 2009.
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A la espera de que lleguen las 19.00 horas de este miércoles -fecha en la que Florentino Pérez presentará su candidatura a la presidencia del Real Madrid -, el máximo dirigente del club blanco sigue moviendo sus cartas de cara a unas elecciones cuya fecha se conocerá próximamente.
Tras desplegar el pasado sábado una lona gigante al lado del Bernabéu, el siguiente paso ha sido crearse una página web y abrirse un perfil en redes sociales con el objetivo de transmitir aún más cercanía con los socios y presentar los ejes de su programa electoral.
Bajo el lema 'Mucha historia por hacer', el presidente del Real Madrid ha querido dirigirse ya a los socios, a quienes dará a conocer las líneas maestras de un proyecto que arrancó en el 2009 y que se está manteniendo de manera exitosa hasta la fecha de forma ininterrumpida.
#MuchaHistoriaPorHacer… pic.twitter.com/wd30yeAxNt— Florentino 2026 (@Florentino2026_) May 26, 2026
Así lo reflejan las siete Champions -entre otros muchos títulos- que el club blanco ha ganado bajo su mandato. Y es que, nuevamente, mientras la maquinaria burocrática avanza, el dirigente juega sus cartas.
El pasado 14 de mayo la Junta Electoral del Real Madrid acordó convocar elecciones a presidente y junta directiva. Una vez confirmadas las dos candidaturas ahora debe hacer pública la fecha y el lugar de las votaciones.
El Real Madrid cuenta con cerca de 100.000 socios con derecho a voto y movilizar a ese electorado representa uno de los principales desafíos para cualquier candidatura, de ahí el movimiento del presidente del club madridista.
En ese contexto, la presentación de su página web y las redes sociales de su candidatura se entiende como una apuesta por la máxima visibilidad y por captar la atención de todos los socios que decidirán con su voto el futuro del Real Madrid.
La carta al socio
Hemos construido una de las etapas más exitosas de nuestra historia. Pero el Real Madrid nunca se ha conformado con mirar atrás: nuestra obligación es seguir ganando, seguir creciendo y seguir protegiendo lo más importante: que este club siga siendo de sus socios.
Vivimos un momento decisivo. El fútbol mundial está cambiando a una velocidad extraordinaria: nuevos modelos de propiedad, clubes financiados por Estados, competiciones globales, estadios convertidos en grandes plataformas de entretenimiento, una competencia económica cada vez más exigente y una tecnología que ya está transformando la forma de vivir el deporte.
Ante ese escenario, mi compromiso es claro: defender la independencia del Real Madrid, fortalecer el papel de los socios y garantizar que el club siga liderando el fútbol mundial desde la excelencia deportiva, la innovación y la solidez financiera.
La continuidad no significa inmovilismo; significa seguir transformando el club desde la experiencia, la estabilidad y la ambición.
Os pido vuestra confianza para continuar juntos este camino y para seguir construyendo un Real Madrid que mire al futuro con la responsabilidad de seguir siendo el club más grande del mundo.